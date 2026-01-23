FC Argeș s-a impus cu 2-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda 23 de Superliga.

Golurile din această partidă au fost marcate de Robert Moldoveanu (64') și Claudiu Micovschi (72'), iar de la gazde Gabriel Dumitru a fost eliminat în minutul 58, după ce a văzut al doilea cartonaș galben, și implicit pe cel roșu, în urma unui fault dur.

Golul etapei din Superliga marcat de Robert Moldoveanu?! Portarul nu a avut reacție



Piteștenii au deschis scorul grație reușitei din lovitură liberă a lui Robert Moldoveanu. Fostul fotbalist al lui Dinamo a deschis scorul cu o execuție superbă dintr-o lovitură liberă din lateral care nu anunța nimic.

Jucătorul lui FC Argeș l-a surprins pe Gavrilaș, care nu a avut reacție, fiind pregătit pentru o centrarea din acea zonă.

Sursă foto Digi Sport 1

