GALERIE FOTO Golul etapei din Superliga?! L-a lăsat mască pe portar cu o execuție de pus în ramă

Golul etapei din Superliga?! L-a lăsat mască pe portar cu o execuție de pus în ramă Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Piteștenii au deschis scorul în deplasarea de la Metaloglobus cu o execuție superbă.

TAGS:
FC ArgesMetaloglobusSuperliga
Din articol

FC Argeș s-a impus cu 2-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda 23 de Superliga.

Golurile din această partidă au fost marcate de Robert Moldoveanu (64') și Claudiu Micovschi (72'), iar de la gazde Gabriel Dumitru a fost eliminat în minutul 58, după ce a văzut al doilea cartonaș galben, și implicit pe cel roșu, în urma unui fault dur.

Golul etapei din Superliga marcat de Robert Moldoveanu?! Portarul nu a avut reacție

Piteștenii au deschis scorul grație reușitei din lovitură liberă a lui Robert Moldoveanu. Fostul fotbalist al lui Dinamo a deschis scorul cu o execuție superbă dintr-o lovitură liberă din lateral care nu anunța nimic.

Jucătorul lui FC Argeș l-a surprins pe Gavrilaș, care nu a avut reacție, fiind pregătit pentru o centrarea din acea zonă.

Sursă foto Digi Sport 1

  • Vlcsnap 2026 01 23 19h17m13s712
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Echipele de start din Metaloglobus - FC Argeș 0-2:

  • Metaloglobus (4-4-2): Gavrilaș - Dumitru, Camara, Pasagic, Sava - D. Irimia, Purece, Sabater, Zakir - Pasagic, Huiban

Rezerve: Nedelcovici - A. Irimia, Gheorghe, Sârbu, Abbey, Ely Fernandes, Kouadio, Moreira, Neacșu, Bădescu, Ghimfuș

  • FC Argeș (4-3-3): Lazar - Oancea, Garutti, Sadriu, Borța - Rață, Sierra, Micovschi - Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb

Rezerve: Straton - Tofan, Orozco, Buse, Briceag, Seto, Rădescu, Blagaic, Emmers, Brobbey, Manole

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea
Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea
ARTICOLE PE SUBIECT
Metaloglobus - FC Argeș 0-2 | Spectacol în Superligă! Eliminare și un super gol din lovitură liberă
Metaloglobus - FC Argeș 0-2 | Spectacol în Superligă! Eliminare și un super gol din lovitură liberă
S-a încheiat! Eșecul cu FC Argeș i-a pus capac. Gigi Becali anunță: „Rezilierea!”
S-a încheiat! Eșecul cu FC Argeș i-a pus capac. Gigi Becali anunță: „Rezilierea!”
Gigi Becali, deranjat de comentariul lui Basarab Panduru după FC Argeș - FCSB 1-0: „Cum să fie așa?!”
Gigi Becali, deranjat de comentariul lui Basarab Panduru după FC Argeș - FCSB 1-0: „Cum să fie așa?!”
ULTIMELE STIRI
Hermannstadt - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii”, ratare mare
Hermannstadt - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii”, ratare mare
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
Mihai Teja, dezamăgit total după o nouă înfrângere: „Mi-a fost rușine să mă uit la meci”
Mihai Teja, dezamăgit total după o nouă înfrângere: „Mi-a fost rușine să mă uit la meci”
Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club
Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club
Un portar din prima ligă, împușcat mortal în timpul protestelor sângeroase din Iran
Un portar din prima ligă, împușcat mortal în timpul protestelor sângeroase din Iran
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Mihai Stoica anunță exodul de la FCSB după umilința cu Dinamo Zagreb: ”Am primit niște confirmări negative!”

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Campioanele Navratilova și Davenport vin cu reacții clare la conflictul dintre Cîrstea și Osaka: „Nu e corect”

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Răsturnare de situație în cazul lui Radu Drăgușin: ”În ultimele ore”

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Gigi Becali s-a răzgândit în privința lui Elias Charalambous

Ionuț Radu, din nou erou la Celta Vigo! Nota primită după victoria cu Lille

Ionuț Radu, din nou erou la Celta Vigo! Nota primită după victoria cu Lille



Recomandarile redactiei
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
Mihai Stoica pariază pe Dinamo în lupta la titlu: „Așa văd eu lucrurile la ce se joacă acum”
Hermannstadt - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii”, ratare mare
Hermannstadt - Dinamo 0-0, ACUM, pe Sport.ro! „Câinii”, ratare mare
Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial! Prima reacție a clubului
Olimpiu Moruțan a fost prezentat oficial! Prima reacție a clubului
Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club
Mihai Stoica anunță plecarea lui Dennis Politic de la FCSB: discuții concrete cu un club
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”
Primul refuz pentru Alibec după ce Gigi Becali a anunțat că-l dă afară de la FCSB: ”Nu îi dă nimeni banii ăia!”
Alte subiecte de interes
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Cum arată tribunele din Ghencea la Steaua - FC Argeș
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Plecare de la CFR Cluj chiar înaintea returului cu Neman Grodno din Conference League!
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Ianis Zicu a semnat! Unde va antrena în sezonul următor
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Dezastru în Liga 2 după un nou play-off ratat: "Îmi vine să mă închid într-o încăpere și să plâng ca un copil"
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Prima reacție a lui Marius Șumudică, după ce s-a vehiculat că urmează să preia banca Rapidului
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
Ilie Dumitrescu, uluit de ce se întâmplă la Rapid: "E îngrijorător!"
CITESTE SI
Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea

stirileprotv Detalii șocante din raportul medico-legal al băiatului de 15 ani ucis în Timiș. Ce i-a provocat, de fapt, moartea

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

stirileprotv Vicepreşedintele SUA a lansat un nou atac la adresa Europei: „A apucat pe calea sinuciderii civilizaţiei”

”John Wick” de România. Descinderi în București și Vâlcea într-o afacere internațională de asasini plătiți

stirileprotv ”John Wick” de România. Descinderi în București și Vâlcea într-o afacere internațională de asasini plătiți

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
(RO) UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!