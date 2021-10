„Mi-a ieșit totul pe nas!” Meciul la care Andreea Prisăcariu și-a ieșit din minți: „Mă înjura în germană sau greacă”

Jucătoarea română de tenis a dezvăluit că una dintre adversarele sale de la ITF de la Klosters (Elveția), a folosit tehnici nesportive.

Mai mult, Andreea Prisăcariu o acuză pe adversara sa din Germania, Lena Papadakis, că a înjurat-o de mai multe ori pe parcursul meciului.

„Cel mai tare m-a scos din sărite Papadakis, o nemțoaică care s-a măritat cu un grec, am bătut-o în sferturi sau semifinală, când am făcut finală la 25k în Elveția. Am jucat 1.000 de ore cu ea și am revenit de la set, 5-3 pentru ea. Un joc doar cu slice-uri, cu backhand, cu dreapta mă ținea numai pe sus, se mișca incredibil și multe scurte.

Cred că am alergat meciul ăla față-spate de mi-a ieșit totul pe nas. Sunetele pe fiecare minge erau foarte deplasate din simplul fapt că dorea să mă enerveze, coaching foarte mult avea cu soțul, care îi era și antrenor, iar de fiecare dată când schimbam terenul îmi zicea ceva ori în germană, ori în greacă și n-ai cum să nu-ți dai seama când e înjurătură. Îți dai seama foarte bine.

După care, o dăm și pe engleză, iar la final, când am dat mână, ea a început să vorbească în germană și eu în română, chestii drăguțe (n.r - râde). Am revenit de la set, 5-3 pentru ea”, a spus Prisăcariu, potrivit ProSport.

Andreea Prisăcariu s-a impus atunci în fața lui Papadakis, scor 4-6, 7-5, 6-0, și a ajuns până în finală, acolo unde a fost învinsă de elvețianca Yiena In-Albon, scor 3-6, 2-6.