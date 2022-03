„Lucrurile astea au făcut mereu parte din sport.” Murray și Nadal dezaprobă reacția niponei Naomi Osaka, jignită de o spectatoare la Indian Wells

De regulă apărător al femeilor în tenis, Andy Murray nu a sărit în apărarea japonezei Naomi Osaka, după evenimentele petrecute în dimineața zilei de duminică, 13 martie.

După doar 4 minute de joc, Naomi Osaka a oprit meciul și s-a așezat pe banca de odihnă, unde a izbucnit în plâns, după ce o spectatoare a strigat: „Naomi, ești varză!”

Andy Murray și Rafael Nadal, despre tratamentul primit de Naomi Osaka

Naomi Osaka asked for the microphone after her loss against Veronika Kudermetova. Here's what she said. pic.twitter.com/0Pj9WnNe4t — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 13, 2022

„Îmi pare rău pentru ea, dar lucrurile astea au făcut mereu parte din sport. Trebuie să fii pregătit pentru așa ceva și să poți tolera, pentru că se întâmplă frecvent, în toate sporturile,” a declarat Andy Murray, notează jurnalistul Luigi Gatto.

Între timp, Andy Murray a fost eliminat la rândul său din turneul ATP Masters 1000 de la Indian Wells, înclinându-se în favoarea kazahului Alexander Bublik, scor 7-6, 6-3.

Naomi Osaka: „Simt că am plâns suficient în fața camerelor.”

„Îmi pare rău pentru ea, dar trebuie să fim pregătiți pentru lucruri de acest tip. Trebuie să le înfruntăm, pentru că astfel de lucruri li se întâmplă persoanelor cu expunere. Nimic nu e perfect în viață,” a fost reacția tenismenului iberic, Rafael Nadal.

Nadal on Naomi Osaka: "I feel for her, but we need to be prepared for that. We need to deal with these kind of issues that can happen when you are exposed to the people. Nothing is perfect in life." ???? — Luigi Gatto (@gigicat7_) March 14, 2022

Inițial, Naomi Osaka i-a cerut arbitrului de scaun să folosească microfonul, pentru a transmite o replică femeii din tribune. „Ce vrei să spui?” a întrebat arbitrul de scaun. „Nu o să înjur, doar vreau să transmit un mesaj,” a fost replica sportivei nipone.

În cele din urmă, Naomi Osaka a fost consolată de supervizorul turneului și a revenit pe teren, dar fără succes, cedând în fața rusoaicei Veronika Kudermetova, scor 6-0, 6-4.

„Am vrut să vă mulțumesc. Simt că am plâns destul în fața camerelor. Să fiu sinceră, am mai primit astfel de cuvinte înainte și nu m-a deranjat, dar s-a întâmplat aici, unde și surorile Williams au pățit asta. Dacă nu ați văzut momentul, căutați-l și urmăriți-l! Încerc să nu plâng, dar în capul meu s-a tot repetat această conexiune,” a spus Naomi Osaka, făcând referire la un potențial atac rasial.