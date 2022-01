„Ce-a fost în neregulă cu Osaka?” Ce a putut să facă japoneza în primul tur la Australian Open

Campioana en-titre a Openului Australian a debutat cu victorie în runda inaugurală a ediției 2022, învingând-o pe Maria Camila Osorio Serrano (50 WTA), scor 6-3, 6-3, în 70 de minute.

Spre deosebire de sezoanele anterioare, Naomi Osaka (14 WTA) a arătat o preocupare deosebită față de lucrurile peste care pășește sau pe care le atinge, amintind de ticurile spaniolului Rafael Nadal.

Naomi Osaka, doză incredibilă de superstiție în primul tur al Openului Australian 2022

Superstiția niponei s-a manifestat încă de la ieșirea pe teren, când Naomi Osaka și-a atins numele inscripționat pe culoar, ca omagiu a titlului câștigat în 2021, în încercarea de a-și atrage noroc.

A touch for luck in the Walk of Champions

A existat, mai apoi, în timpul meciului, un moment în care Naomi Osaka i-a intrigat pe spectatori, întorcându-se și călcând de două ori în doar câteva secunde peste semnul „Melbourne”, vopsit pe suprafața de joc.

Gestul a amintit de preocuparea aceluiași Nadal de a nu călca liniile de joc în pauzele dintre game-uri.

No that wasn't right. Sigh, gotta do it again. Naomi Osaka

Printre pățaniile japonezei Naomi Osaka din primul tur s-a numărat și un forehand ratat, prin care Osaka a fost aproape să o lovească pe arbitra de scaun, dar și un smash ratat complet, după care japoneza s-a amuzat cu lejeritate de propria nereușită.

Naomi Osaka a reușit calificarea în turul 2, unde o va întâlni pe Madison Brengle. Sportiva din America a dispus de Dayana Yastremska, în urma unei retrageri, la capătul unei partide cu scor incredibil, 1-6, 6-0, 5-0 (ret.).