Cum să „distrugi” 2 jurnaliști la conferința de presă, de Nick Kyrgios: australianul a aplaudat ironic întrebările care l-au deranjat

Nick Kyrgios a pierdut lupta de 2 ore și 48 de minute cu Rafael Nadal, scor 6-7, 7-5, 4-6, în sferturile turneului ATP Masters 1000 de la Indian Wells și a avut puțină răbdare în a tolera întrebările delicate puse de jurnaliști, la conferința de presă.

Nick Kyrgios le-a răspuns acid jurnaliștilor care l-au întrebat despre ieșirile sale nervoase din timpul meciului și de la finalul acestuia.

Primul jurnalist l-a chestionat pe Kyrgios cu privire la incidentul groaznic, evitabil, prin care a fost aproape să rănească un copil de mingi cu racheta aruncată, în timp ce un al doilea jurnalist s-a întrebat în fața tenismenului australian dacă o stare de concentrare prelungită i-ar putea aduce acestuia victoria în fața unor tenismeni precum Rafael Nadal.

„Jurnalist: Ești, evident, un jucător emoțional, dar ești conștient cât de aproape ai fost să îl lovești pe acel copil de mingi cu racheta, după meci, când ai izbit-o de teren? Ce ai de spus legat de acel incident?

Kyrgios: Ce ai vrea să spun? A fost intenționat? Evident, nu a fost intenția mea să arunc racheta spre copil. Am aruncat-o în apropierea lui, inițial? Nu, a aterizat la un metru de mine, apoi a ricoșat. Sunt om. Astfel de lucruri se întâmplă. Evident, a fost un ricoșeu extrem de nefericit, dacă mai arunc o rachetă de un milion de ori nu va ajunge niciodată în apropierea acelui băiat. Ce vrei să îți spun mai mult? A căzut la trei metri de copil. Asta e întrebarea pe care mi-o pui tu după 3 ore de bătălie cu Nadal? De asta ai venit la conferința de presă?

Jurnalist: Copilul s-a ferit, altfel putea să îl lovească, dacă nu era atent...

Kyrgios: S-a ferit...S-a ferit, s-a ferit, s-a ferit, s-a ferit!? Dumnezeule! Dacă doar pentru asta ești prezent aici, îți spun încă o dată: nu l-am lovit și a fost un accident. În mod clar, ce am făcut eu nu poate fi comparat cu incidentul cu Zverev, dacă acolo bați. La mine e pur și simplu vorba de un accident. Din fericire, nu l-am lovit, dar înțelege că nu a fost în inenția mea, nu am controlat eu unde zboară racheta, nu mă așteptam la așa ceva. Copilul nu a pățit nimic, gata. Grozavă întrebare, incredibil. Felicitări, omule,” a spus Nick Kyrgios, încheindu-și răspunsul cu aplauze ironice.

