„În fiecare an fentăm puțin iarna!” Jaqueline Cristian vrea în top 50 WTA în 2022 și explică acomodarea la antipozi

Jaqueline Cristian a fost revelația tenisului românesc în 2021, alături de buna sa prietenă, Gabriela Ruse. În finalul sezonului, Cristian a jucat prima sa finală de turneu WTA, la Linz și are obiective îndrăznețe pentru 2022, an pe care îl vede ca un nou început în cariera sa.

Sportiva din România (71 WTA) și-a propus urcarea în top 50 WTA în acest sezon și se va bucura să debuteze la Australian Open în turneele de mare șlem, în proba individuală.

„A fost cel mai bun an pe care l-am avut, un an plin de lecţii, plin de schimbări. Am învăţat foarte multe lucruri despre mine care m-au ajutat enorm de mult şi cred că m-au făcut foarte optimistă pentru anul următor. Eu spun că o să fie şi mai bine decât anul ăsta. Anul ăsta îl iau ca pe un început.

Bineînţeles, nu există presiuni şi alte chestii. Consider că mai am foarte multe lucruri de învăţat şi e loc de mai bine. Am pelerina la mine. O să o am şi în Australia, deşi o să fie cam cald, dar e bine,” a declarat Jaqueline Cristian, la plecarea din țară.

„N-am exagerat cu mâncarea, mai ales înainte de zboruri de genul ăsta nu pot să mănânc foarte mult, e destul de greu, dar acasă, cu familia, mai facem un bagaj, mai mâncăm o sărmăluţă...

Mi-aş dori foarte mult să intru în primele 50 şi să am cât mai multe meciuri cu cele mai bune. Ca să fii între cele mai bune jucătoare trebuie să şi poţi să le baţi. Am în spate o echipă întreagă care mă ţine pe o anumită linie şi de aceea am ajuns până aici,” a afirmat Jaqueline Cristian.

Cum decurge acomodarea la vara australiană



„Este greuță acomodarea, de-asta plecăm toate jucătoarele cu o săptămână mai devreme. Mai iei o melatonină, să dormi, mai te trezești noaptea, mai stai un pic, mai iar te culci.

Cu antrenamentele, o iei treptat. Trebuie să ai câteva zile înainte de acomodare. În fiecare an, fentăm un pic iarna, faptul că las frigul în urmă e foarte bun pentru mine,” a completat Jaqueline Cristian.