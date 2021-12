Declarație provocatoare făcută de Jaqueline Cristian, revelația sezonului: „Dacă sunt sexy, nu o fac cu intenție!” 

La 23 de ani, fosta campioană europeană în tenisul de junioare, Jaqueline Cristian impresionează puternic în circuitul WTA, reușind să încheie acest sezon pe locul 71 mondial, în condițiile în care îl începuse în afara top 150.

Lăudată deopotrivă pentru spectaculozitatea jocului și pentru aspectul fizic, Jaqueline Cristian a ținut să precizeze că nu face vreun efort în a fi atrăgătoare în timpul meciurilor.

„Oricărei fete îi place să audă chestia asta și te bucură, doar că pe teren îmi văd de dreapta, rever, serviciu. Dacă sunt sexy, nu o fac cu intenție,” a declarat Jaqueline Cristian pentru Antena 1.

În acest an, Jaqueline Cristian a început să colaboreze cu antrenorul francez Thomas Drouet, tehnician care i-a pregătit în trecut pe Jo-Wilfried Tsonga și Marion Bartoli.

A nice news piece and interview with Jaqi Cristian. She talks about her Dracula cloak and becoming "Draculina", her tennis dreams, about her name Jaqueline, and being considered a sexy player.

Source: https://t.co/8sAD88dwbW pic.twitter.com/1i0cu9XDnR