De unde vine celebrul "Sii!"? Cristiano Ronaldo dezvăluie cum a pornit totul

De cele mai multe ori, Cristiano Ronaldo sărbătorește golurile printr-o săritură, o întoarcere și un strigăt devenit deja celebru: 'Sii!'.

De unde vine celebrul "Sii!" al lui Cristiano Ronaldo

Starul lui Manchester United dezvăluie că totul a început în 2013, când era jucătorul lui Real Madrid și înfrunta Chelsea într-un meci amical disputat în Statele Unite ale Americii. Ronaldo marca de două ori în partida de la International Champions Cup, iar echipa lui se impunea cu 3-1.

Acela a fost primul moment în care Ronaldo și-a exprimat bucuria prin acel "Sii!" apăsat (n.r - da, în limba spaniolă), iar ulterior a continuat să celebreze în același mod.

"Eram în Statele Unite și jucam împotriva lui Chelsea. Nu știu exact de unde a venit, dar am marcat și am strigat 'Sii!'. A fost ceva natural, să fiu sincer.

După aceea, am continuat să fac așa și am văzut că fanii, atunci când mă văd, strigă și ei 'Sii!'. Așa că am zis 'Wow, oamenii își amintesc de acel 'Sii!'', așa că am continuat să fac așa", a spus Cristiano Ronaldo, citat de The Sun.

Cristiano Ronaldo s-a bucurat la fel și la gala Balonului de Aur din 2014, când a câștigat trofeul în fața rivalului Leo Messi.