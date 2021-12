Jaqueline Cristian, motivată să calce pe urmele Emmei Răducanu: „Dacă ea a putut, și eu pot. De ce să nu cred?”

Jaqueline Cristian a început anul în afara top 150 WTA și îl încheie pe locul 71 mondial, cea mai înaltă clasare a carierei. Jucătoarea în vârstă de 23 de ani va fi calificată direct pe tablourile principale ale turneelor de mare șlem, atât timp cât rămâne în prima sută mondială, iar Australian Open 2022 va fi prima ediție de Grand Slam la care va fi prezentă în competiția propriu-zisă.

După ce a făcut furori la Transylvania Open, intrând pe teren cu „pelerina Contelui Dracula”, sportiva română anunță că va repeta gestul în Openul Australian, urmând să atragă valuri în toiul celei mai importante competiții sportive a lunii ianuarie.



„Dacă ești îmbrăcat în costumul lui Dracula pe teren, nu înseamnă că ești arogant sau că pretinzi că ești altcineva,” a declarat antrenorul francez al Jaquelinei Cristian, Thomas Drouet, alături de care a pătruns în premieră în prima sută WTA.

„Lumea judecă foarte mult. Dacă pierd, o să zică: `Păi da, și-a pus pelerina pe ea și nu i-a mai stat gândul la tenis.`” a adăugat Jaqueline Cristian.

„Bănuiesc că, dacă ea a putut, și noi putem. Și eu pot. De ce nu, de ce să nu crezi?” a afirmat Jaqueline Cristian pentru Antena 1.

Jaqueline Cristian și-a încheiat sezonul cu o prezență în ultimul act al turneului WTA 250 de la Linz, prima finală a sa în circuitul de elită al tenisului feminin.

A nice news piece and interview with Jaqi Cristian. She talks about her Dracula cloak and becoming "Draculina", her tennis dreams, about her name Jaqueline, and being considered a sexy player.

