„Când sunt melancolică, mă duc acolo și îmi revin.” Simona Halep dezvăluie la Linz că e terifiată de zbor și de avioane

Simona Halep a luat trenul de la Viena înspre Linz și a mărturisit, într-un interviu că nu a fost recunoscută de niciun pasager, în timpul călătoriei.

Într-un interviu în care fosta jucătoare de tenis, Barbara Schett și-a propus să nu o întrebe nimic despre tenis pe Simona Halep, sportiva din România a dezvăluit că nu știe găti decât clătite, dar a glumit, spunând că acestea i-ar fi suficiente pentru un trai bun.

„Dacă nu aș fi jucat tenis, aș fi studiat, probabil matematica. Dar nu am idee, pentru că am început să joc tenis prea devreme, la 4 ani și jumătate. Nu am avut de ales, nu știu ce aș fi făcut,” a declarat Simona Halep într-un interviu inedit acordat Barbarei Schett.

Simona Halep: „Când sunt melancolică, mă duc în camera cu trofee și văd viața cu ochi buni.”



Cât despre frica de a zbura, Simona Halep a dat dovadă de sinceritate: „Mi-e frică să zbor și de avioane, dar e un lucru pe care trebuie să îl fac aproximativ de două ori pe săptămână. Pilot nu m-aș fi făcut niciodată, e clar,” a adăugat ocupanta locului 22 WTA.

Vorbind despre stilul său de viață acasă, Simona Halep s-a confesat, spunând că îi place ca lucrurile să fie tot timpul la locul lor. „Casa mea e 100% curată, mereu. Totul e la locul lui, mie îmi place așa, probabil de la tenis mi se trage lucrul ăsta. În timpul meu liber, merg la birou, am un birou în care citesc, scriu lucruri pe care le gândesc în timpul zilei și mă relaxez.

Soțul meu mi-a amenajat o cameră cu trofee. Nu e mare, pentru că am ales împreună care dintre trofee să le expunem. Când sunt melancolică, mă duc acolo și primesc o injecție de energie și văd viața cu ochi mai buni,” a completat Simona Halep.

Simona Halep își începe marți parcursul în turneul WTA 250 de la Linz, împotriva Aliaksandrei Sasnovich. Partida va fi transmisă live text pe www.sport.ro.