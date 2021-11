17:00 | Linz, ultima șansă de a salva sezonul: Simona Halep a pierdut ultimul meci direct cu Aliaksandra Sasnovich

Simona Halep - Aliaksandra Sasnovich, nu înainte de ora 17:00

Simona Halep debutează în turneul WTA 250 de la Linz, ultima competiție oficială a sezonului pentru multe sportive din top 50 WTA. Întrecerea din Austria reprezintă șansa numărului 22 WTA de a-și extinde la 9 numărul anilor consecutivi în care a cucerit minim un titlu WTA, după ce la Transylvania Open a ratat de puțin această performanță, cedând în finala cu Anett Kontaveit.

Cap de serie numărul 2, Simona Halep (30 de ani, 22 WTA) intră în turneu în turul al doilea, dar va avea o adversară care i-a tulburat revenirea în circuitul WTA, anume Aliaksandra Sasnovich (27 de ani, 85 WTA), jucătoarea în fața căreia s-a înclinat în turul 2 la Indian Wells, scor 5-7, 4-6.



Scorul întâlnirilor directe dintre Simona Halep și Aliaksandra Sasnovich este egal, 1-1, succesul Simonei Halep survenind în primul tur al ediției câștigate a turneului de la Wimbledon, 2019.

Ambele confruntări au fost echilibrate, niciun set neîncheindu-se fără minim 10 game-uri jucate. Fostă ocupantă a locului 30 mondial, Sasnovich are un palmares de 24 de succese și 22 de înfrângeri în acest sezon, în vreme ce Simona Halep a pierdut 10 meciuri și s-a impus în 22.

Învingătoarea meciului își va asigura un premiu financiar în valoare de $5,799 și va juca în faza sferturilor împotriva jucătoarei mai bune din întâlnirea Jasmine Paolini (51 WTA) vs. Saisai Zheng (87 WTA).

On Super Tuesday our top-seeds @EmmaRaducanu ???????? and @Simona_Halep ???????? will be in action ???? @WTA | #wtalinz pic.twitter.com/7HksMJg1t8