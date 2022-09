Finalistul US Open 2022, Casper Ruud a fost prins într-o ipostază care nu îl va ajuta, în ochii fanilor lui Roger Federer.

Tenismenul norvegian i-a dezvăluit Barbarei Schett, într-un interviu, cum a refuzat să meargă la cină cu cei mai mari tenismeni ai Planetei, în cadrul Cupei Laver, alegând să se angajeze într-o discuție cu fosta jucătoare de tenis, în acel interval de timp.

Barbara Schett, mesaj pentru Casper Ruud: „Trebuia să te fi dus la cină cu băieții. Dumnezeule!”

Barbara Schett: Care e cel mai important număr de telefon pe care îl ai salvat în agendă? Exceptând-o pe prietena ta, bineînțeles și pe cei apropiați. Mă refer la oameni faimoși pe care îi ai în telefon.

Casper Ruud: E amuzant că mă întrebi pentru că înainte de acest Laver Cup s-a creat un grup de Whatsapp cu toți jucătorii. Și am în sfârșit numărul de telefon al lui Roger. A durat ceva timp, dar acum îl am. Azi ne-a trimis la toți un mesaj - ar trebui să te simți onorată Barbara -, pentru că în acel mesaj ne invita pe toți să luăm cina împreună azi, la 21:00. I-am răspuns: "Mi-ar plăcea să vin, dar am un podcast cu Barbara Schett".

Barbara Schett: Tu chiar ești prost, trebuia să te fi dus la cină cu băieții ăștia. Dumnezeule!

Casper Ruud: O să iau cina cu ei mâine seară. Azi te-am prioritizat pe tine, Barbara,” a fost ultima replică a lui Casper Ruud, în legătură cu această chestiune, notează Eurosport.

Casper Ruud a participat, o zi mai târziu, la cina oficială organizată alături de antrenorii Bjorn Borg și John McEnroe, neratând complet ocazia de a cina alături de cei mai buni tenismeni ai ultimelor decenii.