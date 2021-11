Modestie de campioană! Simona Halep a călătorit cu trenul înspre Linz: cum au așteptat-o austriecii, în gară

Simona Halep, Sorana Cîrstea și Emma Răducanu au sosit în orașul austriac Linz, unde își vor face ultima apariție în circuitul WTA în acest sezon. Întrecerea de calibru WTA 250 va avea loc în săptămâna 8-14 noiembrie, iar campioana va încasa un premiu financiar în valoare de $29,200.

Demonstrându-și modestia, Simona Halep a sosit în Linz cu trenul, alegând transportul feroviar de la Viena către orașul care găzduiește competiția. Ocupanta locului 22 în clasamentul WTA a fost așteptată de organizatorii întrecerii cu un buchet de flori și primită cu mare căldură de fosta jucătoare de tenis, Barbara Schett.



