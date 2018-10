Wozniacki, in semifinale la Beijing! Care e SINGURA sansa ca sa treaca peste Simona Halep in clasamentul WTA

Caroline Wozniacki a invins-o pe Sinaikova in doua seturi la Beijing.

Wozniacki inca mai are sanse sa termine anul 2018 pe primul loc mondial. Daneza poate profita din plin de hernia de disc a Simonei Halep. Daca va castiga in China, daneza va recupera o parte din puncte.

Halep era inscrisa la Moscova, insa momentan nu stie daca se va prezenta la turneul din Rusia din cauza accidantarii. De situatei poate profita Caroline Wozniacki, insa ea trebuie sa ceara un wild card si sa si il primeasca. Cu o victorie in Rusia si cu un rezultat bun la Turneul Campioanelor, Wozniacki poate trece peste Halep. Daneza a castigat turneul anul trecut, in timp ce Halep a iesit din grupe si are de aparat doar 500 de puncte.



Caroline Wozniacki, numarul 2 mondial, s-a calificat vineri in semifinalele turneului WTA de la Beijing, dotat cu premii in valoare de 8,28 milioane dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-2, pe Katerina Siniakova din Cehia, venita din calificari.

Wozniacki are acum 3-1 in meciurile directe, dupa ce daneza s-a impus in 2016 la Wuhan si 2017 la Indian Wells, iar Siniakova a castigat anul trecut la Bastad.

Wozniacki se va lupta sambata pentru un loc in finala cu castigatoarea partidei dintre Arina Sabalenka (Belarus) si Qiang Wang (China).

In cealalta confruntare din penultimul act, japoneza Naomi Osaka o va avea ca adversara pe letona Anastasija Sevastova, care a trecut cu 6-3, 7-6 (7/5) de Dominika Cibulkova din Slovacia.

Vineri, in sferturile de finala, Osaka, numarul 8 pe lista capilor de serie, a invins-o greu in trei seturi, 3-6, 6-4, 7-5, pe chinezoaica Shuai Zhang.