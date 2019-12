WOW: DIALOGUL ULUITOR pe care l-au avut Horia Tecau si Jean-Julien Rojer inainte de a-si incepe parteneriatul: "Sunt dispus sa fac asta."

Horia Tecau a relatat secretul relatiei atat de bune pe care o are cu Jean-Julien Rojer.

Horia Tecau si Jean-Julien Rojer formeaza al doilea cel mai bine sudat dublu al tenisului masculin in ultimul deceniu, dupa echipa Mike-Bob Bryan.

Tecau si Rojer au castigat douazeci de titluri in competitiile ATP, dintre care un turneu de mare slem, la US Open in 2017, dar si o editie a Turneului Campionilor, in 2015, cand Tecau/Rojer i-au invins in finala pe Mergea/Bopanna. Tecau a povestit recent cum a inceput parteneriatul atat de fructuos pe care l-a dezvoltat impreuna cu Rojer.

Jean-Julien Rojer, dispus sa isi schimbe intregul joc doar pentru a putea juca impreuna cu Horia Tecau



"A fost un moment special. Eram prieten cu Jean-Julien de cand locuiam in America, de cand jucam majoritatea turneelor in America de Nord sau in America de Sud. Ne cunosteam cu sapte ani inainte sa incepem sa jucam impreuna. Chiar am fost adversari la simplu de multe ori. L-am apreciat tot timpul ca jucator, ca atitudine, felul lui de a fi, dar nu-l vedeam ca pe un partener, pentru ca si el juca pe aceeasi parte ca si mine," a relatat Tecau pentru Digisport.

"Ma uitam dupa cineva care joaca pe partea de dreapta. Iar atunci cand am avut o discutie cu el, moment in care si el se despartise de partenerul lui de joc, i-am spus asa: 'Pacat ca si tu joci pe rever, ca ne intelegem atat de bine. Mi-ar placea sa jucam impreuna, dar si tu joci pe rever. Toata viata ai jucat pe rever, ca si mine.' Stiam ca, jucand pe dreapta, am incercat sa schimb si nu m-am simtit confortabil deloc. La care el mi-a spus: 'Stii ceva, Horia, vreau sa joc atat de mult cu tine, incat sunt dispus sa ma mut eu pe partea dreapta, adica sa imi schimb tot jocul, toata increderea si sunt dispus sa ma antrenez cate ore este nevoie ca sa pot juca de pe partea asta," a povestit Horia Tecau, campion la Wimbledon in 2015 alaturi de Jean-Julien Rojer.

"Dupa discutia aceea am spus ca asta e partenerul pe care il vreau langa mine, indiferent de ce iese. Poate sa nu iasa nimic, dar atitudinea aia o vreau langa mine," a spus Horia Tecau pentru Digi.