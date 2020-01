Tecau si Rojer, eliminare cu ghinion la Melbourne: au castigat cu un singur punct mai putin decat adversarii lor

In ciuda eliminarii in 16-imi, Tecau si Rojer se apropie de revenirea in top 10 ATP.

Horia Tecau (19 ATP*) si Jean-Julien Rojer (20 ATP) s-au oprit in faza 16-imilor de finala ale Openului Australian dupa o infrangere in trei seturi suferita in fata perechii formate din australineii Max Purcell (216 ATP) si Luke Saville (306 ATP).

Partida s-a incheiat scor 6-7, 6-4, 4-6 in doua ore si 14 minute de joc. Tecau/Rojer au comis sapte duble greseli, dar au avut mai multe lovituri direct castigatoare decat adversarii lor (31-28).

In final, diferenta punctelor castigate a fost infima, australienii castigand cu un singur punct mai mult decat perechea romano-olandeza (105-104).

What a win! Wildcards @MaxPurcell98 and @LukeSaville18 are through to the third round, eliminating eighth seeds and two-time Grand Slam champions Jean-Julien Rojer and Horia Tecau 7-6(2) 4-6 6-4 ????#AusOpen #GoAussies pic.twitter.com/RYwj2dsINS — TennisAustralia (@TennisAustralia) January 24, 2020

Desi au bifat o singura victorie la Melbourne, Tecau si Rojer vor urca in clasamentul ATP de dublu cate trei pozitii. Astfel, romanul va fi al 16-lea in lume incepand de luni, urmat de Rojer cu acelasi punctaj, 3740 pe locul 17.

* clasamentul probei de dublu