Cea mai buna actrita dintre toate jucatoarele de tenis, Alexandra Dulgheru l-a pus in incurcatura pe actorul Razvan Banica

Alexandra Dulgheru si Razvan Banica s-au duelat la fileul.

Pasionata de film si teatru, Alexandra Dulgheru s-a tinut de promisiune si l-a invatat pe actorul Razvan Banica sa joace tenis. Cei doi s-au imprietenit pe scena, la teatrul Nottara.

Actorul a fost increzator inca de la inceput si a spus ca nu vrea sa o bata prea rau pe tenismena: "O sa-i servesc din mana, daca ii servesc normal imi e ca o bat..."

De cealalta parte, Alexandra Dulgheru a spus ca Razvan Banica are talent si ar putea incerca sa se apuce serios de tenis.

"Sincer, are talent, are dexteritate! E un diamant neslefuit!", a spus jucatoarea in varsta de 30 de ani.

In cele din urma, actorul a pierdut pariul si a fost bombardat la fileu.