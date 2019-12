NICK KYRGIOS, jucatorul care picteaza unghiuri geniale pe terenul de tenis | VIDEO: cele mai spectaculoase puncte ale australianului in 2019

Nick Kyrgios este probabil cel mai spectaculos tenismen in activitate in ceea ce priveste tehnica si imprevizibilitatea loviturilor.

Australianul de origine greaca a surprins milioane de urmaritori ai tenisului cu imaginatia si calmul pe care le demonstreaza in momente dificile ale partidelor pe care le disputa in circuitul ATP.



Una dintre loviturile des utilizate de Nicholas Kyrgios este tweener-ul, lovitura care presupune lovirea mingii cu racheta aflandu-se intre picioarele jucatorului.

Kyrgios a demonstrat in mai multe randuri ca poate folosi tweener-ul cu scopul de a inchide un punct, pasandu-si adversarii la fileu chiar cu aceasta lovitura pretentioasa.

When @NickKyrgios is on...

Urmareste mai sus punctele anului jucate de Nick Kyrgios si mai jos cele mai spectaculoase schimburi de mingi facute de australian pe parcursul ultimilor ani.

Never a dull moment... ??

Let's take a look at the best of @NickKyrgios this decade ?? pic.twitter.com/2He4ufUQqQ