Dacă vor învinge Turcia, tricolorii se vor lupta cu Slovacia sau Kosovo pentru un loc la turneul final din această vară.

Maghiarii, surprinși de reacția românilor după ce Marius Corbu a fost inclus pe lista preliminară

Pe lista preliminară a stranierilor pentru barajul cu Turcia pentru Cupa Mondială, Mircea Lucescu a pregătit mai multe surprize. Cele mai importante, prezența atacantului de la Hellas Verona, Ioan Vermeșan, care ar putea ajunge însă la reprezentativa U21, dar și cea a lui Marius Corbu, fotbalistul crescut de Csikszereda Miercurea Ciuc, care a ajuns să joace la Ferencvaros.

Clubul maghiar l-a transferat pe Corbu la începutul anului de la Apoel Nicosia pentru 1,5 milioane de euro. Nominalizarea lui Corbu pe lista preliminară pentru barajul cu Turcia a fost catalogată drept o surpriză, iar maghiarii au reacționat.

”Românii au fost șocați că jucătorul lui Ferencvaros, a fost inclus pe listă pentru echipa națională”, au titrat maghiarii de la Origi, care mai apoi au continuat: ”Antrenorul Mircea Lucescu a anunțat deja lotul preliminar pentru play-off-urile viitoare, însă mai multe site-uri sportive din România spun că este surprinzător faptul că starul lui Ferencvaros, Marius Corbu, a fost și el convocat, pe lângă Ioan Vermeșan”, au scris maghiarii.

În vârstă de 23 de ani, Marius Corbu are dublă cetățenie, română și maghiară, iar, având în vedere faptul că încă nu are niciun meci la națională, fotbalistul ar putea în teorie să reprezinte Ungaria.

”Mijlocașul, crescut la academia clubului FK Csíkszereda, a evoluat pentru echipele naționale ale României la toate nivelurile de vârstă, până când a acceptat invitația la naționala de seniori în 2022. Este adevărat că, la acel moment, nu a jucat.

Deși a fost deschis atât pentru naționala Ungariei, cât și pentru cea secuiască, conform regulilor FIFA, ar fi trebuit să petreacă trei din cinci ani în Ungaria pentru a putea reprezenta prima dintre ele, lucru pe care nu a dorit să îl aștepte”, a notat Goal.

Marius Corbu este cotat la 1,3 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Lista preliminară a convocărilor pentru barajul cu Turcia

PORTARI: Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI : Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI : Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Adrian ȘUT (Al Ain | EAU, 8/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11);