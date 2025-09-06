S-a întâmplat și în semifinala US Open 2025 , în care Felix Auger-Aliassime (25 de ani, 27 ATP) - ajuns în această fază competițională după o pauză de patru ani -, a reușit să îl egaleze la seturi pe numărul unu mondial.

Jannik Sinner (24 de ani, 1 ATP) nu este cel mai charismatic jucător de tenis din lume, iar, în ciuda supremației pe care a afișat-o în marea parte a sezonului 2025, italianul ajunge criticat ușor de fanii tenisului, ori de câte ori recurge la anumite decizii interpretabile.

După un prim set câștigat cu 6-1, dar văzut egalat la manșe, în urma unui set secund adjudecat de canadian cu 6-3, Jannik Sinner a fost văzut primind îngrijiri din partea unui fizioterapeut.

Cu brațul drept masat și reapărut pe teren, după o scurtă plecare la vestiare, Sinner a reușit să domine seturile trei și patru ale semifinalei, apropiate 6-3, 6-4.

Sinner, acuzat de tragere de timp

Pauza cerută de Sinner după sfârșitul celui de-al doilea set i-a făcut pe mai mulți fani ai tenisului să aprecieze că acesta a încercat să rupă ritmul adversarului, în momentul bun de joc.

„I-a omorât forma de moment lui Felix,” „este clar vorba despre o strategie,” s-au pronunțat câțiva internauți, potrivit Express.

Finala US Open se joacă și pentru locul întâi în clasamentul ATP

Duminică, 7 septembrie, de la ora 23:00, Jannik Sinner va lupta pentru a câștiga al treilea titlu de mare șlem al sezonului.

Dincolo de fileu va fi Carlos Alcaraz, în fața căruia, dacă nu i se va opune, va ceda inclusiv prima poziție a clasamentului mondial.

