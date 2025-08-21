GALERIE FOTO Djokovic, la mâna ghinioanelor lui Sinner și Alcaraz. Teoria lansată de Mats Wilander înainte de US Open 2025

Djokovic, la mâna ghinioanelor lui Sinner și Alcaraz. Teoria lansată de Mats Wilander înainte de US Open 2025 Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mats Wilander nu îl subestimează pe Novak Djokovic, dar crede că realitatea s-a schimbat în ATP.

Mats WilanderNovak DjokovicJannik SinnerCarlos AlcarazTenis ATP
De șapte ori campion în turneele de mare șlem, Mats Wilander crede că Novak Djokovic mai poate să câștige alte trofee majore în tenis, dar numai în anumite condiții.

Fostul tenismen suedez în vârstă de 60 de ani a declarat, într-un dialog cu Sport.ro intermediat de Eurosport, că Djokovic are nevoie de ajutor extern în drumul său către trofeu, la US Open 2025.

Poate Djokovic să îi bată pe Sinner și Alcaraz, consecutiv? Wilander e sceptic

Întrebat dacă Djokovic poate să devină campion de Grand Slam fără ca nimic rău să nu li se întâmple rivalilor Sinner și Alcaraz, Mats Wilander a spus următoarele:

„Uitându-ne la ultimele meciuri pe care le-a jucat cu Sinner și Alcaraz, e greu de spus, dar poate că da, are nevoie ca anumite lucruri să se întâmple. A fost aproape de Sinner la Paris? A fost. Pe hard, Novak e unul dintre cei mai buni tenismeni din toate timpurile. Dar și Alcaraz ori Sinner încep să se transforme în asta.

Da, cred că ceva trebuie să se întâmple cel puțin unuia dintre cei doi, pentru că să îl bați pe Jannik Sinner, iar apoi să îl bați pe Carlos Alcaraz, iar, înainte de asta, să elimini un tenismen ca Jack Draper, asta e dificil pentru orice jucător, chiar dacă numele lui e Novak Djokovic.

Cred că are nevoie de puțin ajutor din partea competitorilor, nu de mult, din partea tabloului, astfel încât să nu fie nevoit să joace cu amândoi, consecutiv,” a declarat Mats Wilander.

Vârsta, principalul impediment pentru Djokovic, crede Wilander

Mats Wilander crede în continuare că Novak Djokovic (38 de ani) ar putea să câștige titlul de mare șlem cu numărul 25 al carierei.

„Am crezut că o să mai aibă șanse de a câștiga un turneu major în 2025. M-am gândit că va avea cea mai bună șansă la Wimbledon, dar, evident, US Open este un alt turneu pe care iubește să îl joace și știe cum să o facă.

Nivelul său e foarte apropiat de cel de care e nevoie pentru a deveni campion, dar trebuie să treacă de trei sau patru jucători la rând, fiecare dintre aceștia, extrem de dur. Vă puteți imagina, dacă joacă la rând cu Draper, Zverev, Sinner și Alcaraz, e incredibil de complicat.

Nu nivelul e problema, ci vârsta la care încearcă să câștige un meci dur după un altul dur. Asta e greu de realizat la orice vârstă, cu atât mai mult la vârsta lui,” a completat Mats Wilander.

Ultimul turneu de mare șlem al anului se joacă în perioada 24 august - 8 septembrie. Urmărește US Open pe Eurosport.

