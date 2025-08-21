De șapte ori campion în turneele de mare șlem, Mats Wilander crede că Novak Djokovic mai poate să câștige alte trofee majore în tenis, dar numai în anumite condiții.

Fostul tenismen suedez în vârstă de 60 de ani a declarat, într-un dialog cu Sport.ro intermediat de Eurosport, că Djokovic are nevoie de ajutor extern în drumul său către trofeu, la US Open 2025.

Poate Djokovic să îi bată pe Sinner și Alcaraz, consecutiv? Wilander e sceptic

Întrebat dacă Djokovic poate să devină campion de Grand Slam fără ca nimic rău să nu li se întâmple rivalilor Sinner și Alcaraz, Mats Wilander a spus următoarele:

„Uitându-ne la ultimele meciuri pe care le-a jucat cu Sinner și Alcaraz, e greu de spus, dar poate că da, are nevoie ca anumite lucruri să se întâmple. A fost aproape de Sinner la Paris? A fost. Pe hard, Novak e unul dintre cei mai buni tenismeni din toate timpurile. Dar și Alcaraz ori Sinner încep să se transforme în asta.

Da, cred că ceva trebuie să se întâmple cel puțin unuia dintre cei doi, pentru că să îl bați pe Jannik Sinner, iar apoi să îl bați pe Carlos Alcaraz, iar, înainte de asta, să elimini un tenismen ca Jack Draper, asta e dificil pentru orice jucător, chiar dacă numele lui e Novak Djokovic.

Cred că are nevoie de puțin ajutor din partea competitorilor, nu de mult, din partea tabloului, astfel încât să nu fie nevoit să joace cu amândoi, consecutiv,” a declarat Mats Wilander.