"Vom fi si mai multi infectati dupa 15 mai" | Mihaela Buzarnescu SE TEME de perioada care urmeaza si anunta ca va ramane in casa la fel de mult timp 

Mihaela Buzarnescu este rezervata cu privire la ideea relaxarii restrictiilor dupa data de 15 mai.

Mihaelei Buzarnescu nu-i surade ideea reducerii restrictiilor in contextul pandemiei de coronavirus incepand cu data de 15 mai.

Numarul 120 WTA a amintit din nou despre problemele financiare cu care traiesc jucatoarele de tenis in aceasta perioada, dar in acelasi timp a specificat ca ridicarea unor restrictii survine probabil ca urmare a dificultatilor economice resimtite la nivelul intregii societati.

Mihaela Buzarnescu: "Probabil vom fi si mai multi infectati daca aceasta perioada"



”Nu stiu cum va fi dupa 15 mai cu relaxarea asta… Sincer, mie imi este teama de aceasta relaxare. Eu nu o vad ca pe un lucru foarte pozitiv, fiindca e probabil sa fim si mai multi infectati dupa aceasta perioada daca vom iesi pe strada si se va relua activitatea. Lumea va iesi mult mai mult in magazine si cine stie pe unde vor mai merge" a declarat Mihaela Buzarnescu pentru Eurosport.

”O sa incerc sa pe cat de mult posibil sa fac acelasi lucru pe care l-am facut si pana acum. Imi voi face antrenamentele si cam atat. In nici un caz nu voi iesi la restaurant, prin parcuri sau prin mall-uri. Adica sa asteptam sa vedem… In fiecare zi apar cazuri noi si probabil nu se va mai spune nimic despre asta. Imi este teama. Cred ca totul este din cauza problemei economice din Europa si din lume. Din cauza asta se va da drumul la aceasta relaxare," a adaugat jucatoarea nascuta la Bucuresti in data de 4 mai 1988.