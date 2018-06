VIS LA PARIS cu Hagi si Halep la Roland Garros! Mesajul Regelui pentru REGINA tenisului in lume

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

Fostul capitan si selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, Gheorghe Hagi, i-a transmis, sambata seara, un mesaj de felicitare Simonei Halep dupa castigarea turneului de la Roland Garros, primul de Mare Slem din cariera.

"Felicitari pentru acest titlu, Simona Halep! Ma bucur pentru tine!", a scris Gheorghe Hagi pe contul personal de Facebook.

Formatia de fotbal FC Viitorul, antrenata de Gheorghe Hagi, a tinut sa ii ureze de asemenea felicitari jucatoarei numarul 1 mondial. "FC Viitorul si Academia Gheorghe Hagi ii transmit felicitari noii campioane de la Roland Garros. Simona Halep, cea mai buna jucatoare de tenis din lume, a reusit sa-si treaca in palmares primul titlu de Grand Slam din cariera, dupa ce s-a impus in finala, la Paris, cu 3-6, 6-4, 6-1 cu americanca Sloane Stephens. O performanta uriasa pentru sportul romanesc a unei sportive cu o extraordinara putere de lupta, pe care doar o mare campioana o poate avea. Multumim Simona Halep, suntem mandri si ne bucuram alaturi de tine", se arata pe contul oficial al clubului FC Viitorul.

Si FCSB a felicitat-o pe Simona Halep.

Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a castigat, sambata, primul sau titlu de Mare Slem, dupa ce a invins-o pe americanca Sloane Stephens in finala de la Roland Garros, cu 3-6, 6-4, 6-1.

Halep (26 ani) a obtinut victoria dupa doua ore si 3 minute in fata numarul 10 mondial (25 ani), la a patra sa finala de Mare Slem, a treia la Roland Garros, dupa cele din 2014 si 2017, si a doua din acest an, prima pierduta in fata danezei Caroline Wozniacki la Australian Open.

Simona Halep a jucat a 31-a finala din cariera, pana acum avand 17 titluri cucerite. Simona a obtinut sase titluri in 2013, la Nurnberg, 's-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova si Sofia, doua in 2014, la Doha si Bucuresti, trei in 2015, Shenzhen, Dubai si Indian Wells, trei anul trecut, Madrid, Bucuresti si Montreal, in 2017 castigat la Madrid, iar anul acesta s-a impus la Shenzhen si Roland Garros.

Halep a mai jucat 14 finale, in 2010 si 2011 la Fes (Maroc), in 2012 la Bruxelles, in 2014 la Madrid, Roland Garros si Turneul Campioanelor, in 2015 la Toronto si Cincinnati, iar in 2017 la Roma, Roland Garros, Cincinnati si Beijing, iar anul acesta la Australian Open si Roma.

Simona Halep a cucerit si un titlu WTA la dublu, anul acesta, la Shenzhen, alaturi de Irina Begu, jucand si o finala in 2016 la Montreal, alaturi de Monica Niculescu.

Halep va primi pentru succesul sau de la Roland Garros 2.000 de puncte WTA si 2,2 milioane euro, iar Stephens s-a ales cu 1.300 de puncte si 1,12 milioane euro.

Titlul Simonei Halep la Roland Garros vine la 45 de ani dupa ce Ilie Nastase castiga la Paris si la 40 de ani de la cel al Virginiei Ruzici.

Simona Halep e laudata de o lume intreaga dupa victoria din finala Roland Garros.