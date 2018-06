Simona Halep e stirea momentului pe paginile de sport ale celor mai mari publicatii din lume!

TOATA ROMANIA ALATURI DE SIMONA! FINALA ROLAND GARROS este de la ora 15.00 in direct la PRO TV

L'Equipe deschide site-ul cu imaginea Simonei. "Consacrarea", este titlul dat de jurnalistii francezi articolului despre Halep. Marca scrie despre blestemul rupt de Simona dupa 3 finale de Grand Slam pierdute, in timp ce New York Times recunoaste superioritatea romancei in fata lui Sloane Stephens.