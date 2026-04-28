VIDEO EXCLUSIV Viitorul Simonei Halep, prezis de unul dintre apropiați: ce trebuie să se întâmple prima dată

Marcu Czentye
Viitorul Simonei Halep, anticipat de primul antrenor pe care l-a avut, Firicel Tomai, în emisiunea Poveștile Sport.ro.

Simona Halep (34 de ani) s-a retras la numai 33 de ani din tenis, dar are un mare pas de dus la bun sfârșit, până să înceapă un prim proiect mare, după încheierea carierei de jucătoare profesionistă de tenis, crede primul antrenor pe care l-a avut, Firicel Tomai.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, acesta a analizat firea Simonei Halep și a ajuns la concluzia că singurul număr unu WTA pe care l-a dat România vreodată mai are nevoie de timp pentru a procesa întreaga carieră intensă, glorioasă, dar cu final tumultuos, pe care a avut-o în tenisul de elită.

Firicel Tomai crede că Simona Halep încă digeră cariera intensă pe care a avut-o

Întrebat de prezentatorul Andru Nenciu dacă o vede pe Simona Halep revenind în sport, într-o formă sau alta, poate în funcția de antrenoare sau de manageră a unei academii de tenis, Firicel Tomai a replicat, spunând: „Nu știu, nu cunosc detalii, dar cred că acum vrea să aibă liniștea să se bucure de ce a făcut. Ea, cred, dă timpul înapoi. Este tot balanță, ca și mine, și cred că vede filmul ei înapoi.

„Cred că încă dă timpul înapoi, revede filmul.”

Dacă, prima dată, doar l-a simțit, l-a trăit, îi trebuie o perioadă să vadă cum a fost. După ce termină acest proces, se poate gândi ce să facă cu această amintire, cu această experiență.

Încă e tânără, trebuie să se bucure de viața ei personală. Sunt sigur că Simona, dacă își dorește ceva, realizează repede, că o fi academie, că o fi altceva,” a punctat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Simona Halep, poate prea greu de egalat, în istoria tenisului românesc

24 de titluri WTA, 64 de săptămâni petrecute ca număr unu mondial, dar și două titluri de mare șlem sunt bornele unei cariere extraordinare pe care Simona Halep și-a construit-o inclusiv împreună cu Firicel Tomai, antrenorul alături de care a făcut pasul din afara top 300 mondial până în top 30 WTA.

Simona Halep avea să câștige șase competiții în 2013, anul în care s-a afirmat ca o jucătoare care își dorește să deranjeze elita „sportului alb.” A făcut-o chiar în cel mai convingător mod posibil, într-o finală de turneu de mare șlem, la Wimbledon, împotriva Serenei Williams - jucătoare considerată de mulți drept cea mai bună din istoria tenisului feminin. 6-2, 6-2 a fost scorul unei prestații impecabile semnate de Simona Halep, printr-un tenis fulgerător care a depășit toate așteptările, implicit ale antrenorului român avut la acea vreme, Daniel Dobre.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
Se amână scumpirea biletelor de la metrou. Ministrul interimar de la Transporturi a pus proiectul în consultare publică
ULTIMELE STIRI
Galatasaray, în ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul câştigat cu Mircea Lucescu: “Nu te vom uita, Luce”
Galatasaray, în ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul câştigat cu Mircea Lucescu: “Nu te vom uita, Luce”
De necrezut: un star al sportului mondial a fost pe Calea Victoriei și nu l-a recunoscut nimeni!
De necrezut: un star al sportului mondial a fost pe Calea Victoriei și nu l-a recunoscut nimeni!
Florentino Perez a ales! Cine va fi următorul antrenor al lui Real Madrid și clauza care trebuie achitată
Florentino Perez a ales! Cine va fi următorul antrenor al lui Real Madrid și clauza care trebuie achitată
Cele 4 serii din play-off-ul de promovare în Liga 2! Poli Timișoara, Universitatea Craiova II, Sănătatea Cluj sau Cetatea Suceava, printre protagoniste
Cele 4 serii din play-off-ul de promovare în Liga 2! Poli Timișoara, Universitatea Craiova II, Sănătatea Cluj sau Cetatea Suceava, printre protagoniste
PSG - Bayern Munchen, ”finala” din semifinalele Champions League, de la 22:00! Dublă lovitură pentru Bayern
PSG - Bayern Munchen, ”finala” din semifinalele Champions League, de la 22:00! Dublă lovitură pentru Bayern
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii



Recomandarile redactiei
Galatasaray, în ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul câştigat cu Mircea Lucescu: “Nu te vom uita, Luce”
Galatasaray, în ziua în care se împlinesc 24 de ani de la titlul câştigat cu Mircea Lucescu: “Nu te vom uita, Luce”
Florentino Perez a ales! Cine va fi următorul antrenor al lui Real Madrid și clauza care trebuie achitată
Florentino Perez a ales! Cine va fi următorul antrenor al lui Real Madrid și clauza care trebuie achitată
Cele 4 serii din play-off-ul de promovare în Liga 2! Poli Timișoara, Universitatea Craiova II, Sănătatea Cluj sau Cetatea Suceava, printre protagoniste
Cele 4 serii din play-off-ul de promovare în Liga 2! Poli Timișoara, Universitatea Craiova II, Sănătatea Cluj sau Cetatea Suceava, printre protagoniste
Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"
Gigi Becali, anunț despre următorul antrenor de la FCSB: "A zis că vine din vară, dar eu vreau de acum"
De necrezut: un star al sportului mondial a fost pe Calea Victoriei și nu l-a recunoscut nimeni!
De necrezut: un star al sportului mondial a fost pe Calea Victoriei și nu l-a recunoscut nimeni!
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
"Am fost de multe ori la minister pentru ca speranta moare ultima!" Ce propuneri i-a facut Hagi ministrului Ionut Stroe: "Trebuie sa investim in tineri!"
"Am fost de multe ori la minister pentru ca speranta moare ultima!" Ce propuneri i-a facut Hagi ministrului Ionut Stroe: "Trebuie sa investim in tineri!"
VISUL MARET al Gabrielei Ruse! Ce planuri de viitor are romanca dupa meciul mare de la Wimbledon
VISUL MARET al Gabrielei Ruse! Ce planuri de viitor are romanca dupa meciul mare de la Wimbledon
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
”Se retrage Simona Halep?” Firicel Tomai a răspuns categoric
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
Firicel Tomai, primul antrenor al Simonei Halep, a reacționat după ce sportiva a abandonat la Paris + i-a dat dreptate lui CTP
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

