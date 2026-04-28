Simona Halep (34 de ani) s-a retras la numai 33 de ani din tenis, dar are un mare pas de dus la bun sfârșit, până să înceapă un prim proiect mare, după încheierea carierei de jucătoare profesionistă de tenis, crede primul antrenor pe care l-a avut, Firicel Tomai.

În emisiunea Poveștile Sport.ro, acesta a analizat firea Simonei Halep și a ajuns la concluzia că singurul număr unu WTA pe care l-a dat România vreodată mai are nevoie de timp pentru a procesa întreaga carieră intensă, glorioasă, dar cu final tumultuos, pe care a avut-o în tenisul de elită.

Firicel Tomai crede că Simona Halep încă digeră cariera intensă pe care a avut-o

Întrebat de prezentatorul Andru Nenciu dacă o vede pe Simona Halep revenind în sport, într-o formă sau alta, poate în funcția de antrenoare sau de manageră a unei academii de tenis, Firicel Tomai a replicat, spunând: „Nu știu, nu cunosc detalii, dar cred că acum vrea să aibă liniștea să se bucure de ce a făcut. Ea, cred, dă timpul înapoi. Este tot balanță, ca și mine, și cred că vede filmul ei înapoi.

Dacă, prima dată, doar l-a simțit, l-a trăit, îi trebuie o perioadă să vadă cum a fost. După ce termină acest proces, se poate gândi ce să facă cu această amintire, cu această experiență.

Încă e tânără, trebuie să se bucure de viața ei personală. Sunt sigur că Simona, dacă își dorește ceva, realizează repede, că o fi academie, că o fi altceva,” a punctat Firicel Tomai, în exclusivitate pentru Sport.ro.