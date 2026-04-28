Tottenham Hotspur se află pe locul 18 în Premier League cu 34 de puncte și este la două lungimi de primul loc care rămâne în viață la finalul actualei stagiuni din eșalonul de elită al Angliei.

Surpriză uriașă! FC Barcelona vrea nu unul, ci cinci jucători de la Tottenham, care poate retrograda! Ce se întâmplă cu Drăgușin

Prin prisma situației încrâncenate de la clubul londonez, au apărut deja nume care pot părăsi Tottenham în cazul în care Roberto de Zerbi nu va reuși să salveze echipa.

Conform Diario Sport, FC Barcelona a pus ochii pe starurile echipei din Londra: Xavi Simons, Lucas Bergvall, Micky van de Ven, Cristian Romero și Pedro Porro.

Dacă Tottenham retrogradează, sunt mari șanse și ca românul Radu Drăgușin să părăsească clubul la vară

Cine sunt cei cinci jucători ”ochiți” de catalani

Xavi Simons a semnat vara trecută cu Tottenham și mai are contract până în 2030. 50 de milioane de euro este cota olandezului adus de la Leipzig pentru 65 de milioane. Simons e accidentat în clipa de față, dar chiar și în aceste condiții ar putea pleca în cazul unei retrogradări.

Lucas Bergvall joacă pentru Spurs din iulie 2024, moment în care londonezii l-au cumpărat pentru 20 de milioane de euro de la echipa suedeză Djurgarden. Cotat atunci la 40 de milioane, fotbalistul valorează acum 40 de milioane.

Micky van de Ven a ajuns la Tottenham în vara lui 2023 și mai are contract până în 2029. Olandezul a bifat 92 de apariții, 10 goluri și trei assist-uri pentru Spurs.

Căpitanul Cristian Romero e din 2022 transferat definitiv la Londra, după ce în sezonul 2021/22 fusese adus sub formă de împrumut de la Atalanta. Italienii l-au cedat în cele din urmă pentru 53,8 milioane de euro.

Pedro Porro, care mai are contract până în 2028, a fost achiziționat de la Sporting pentru 40 de milioane și a mai fost legitimat la Manchester City, Real Valladolid, Girona și CF Peralada.

Cum arată clasamentul Premier League