Ion Țiriac investește o avere într-un spital! Miliardarul, supărat pe statul român

Fostul tenismen construiește cel mai mare spital de psihiatrie din România pentru a-l dona statului, însă o cerință fiscală i-a provocat o mare nemulțumire.

Ion Țiriac a decis să finanțeze ridicarea unei unități medicale de elită, destinată afecțiunilor psihice. Proiectul se află în plină desfășurare și este susținut integral din fondurile proprii ale omului de afaceri în vârstă de 86 de ani.

Deși scopul final este ca spitalul să treacă direct în administrarea sistemului public de sănătate, legislația în vigoare îi impune achitarea taxei pe valoarea adăugată pentru această construcție de utilitate publică.

Situația a generat revoltă din partea fostului sportiv. Suma cerută de stat sub formă de TVA atinge aproximativ 4 milioane de euro, fonduri pe care acesta consideră că le-ar fi putut direcționa către alte inițiative.

„Noi facem acum un spital cu acei faimoși bani privați pentru spitale publice. Și facem acest spital, care este un spital de psihiatrie, care o să fie cel mai mare din România și costă vreo 16 milioane de euro. Dați-vă seama că noi, la 16 milioane, trebuie să plătim undeva la patru milioane TVA. De ce? Eu ăia patru milioane îi am, dar de ce să plătești alea patru milioane, când cu alea patru milioane poți să faci altceva? Am vorbit și cu ANAF-ul, care a spus că nu am niciun fel de problemă, pentru că în toate verificările nu am luat niciodată un leu”, a transmis Țiriac.

Perspectiva asupra banilor

Investiția majoră este una surprinzătoare, deoarece omul de afaceri este adesea văzut în spațiul public drept o persoană extrem de chibzuită. Țiriac și-a asumat această caracteristică, explicând clar că reținerea sa de a face cheltuieli nejustificate provine din greutățile financiare întâmpinate în anii tinereții.

„Treaba cu zgârcenia, da. Nu vreau să arunc banii niciodată, pentru că știu că banii s-au muncit rău și știu că o felie de franzelă în 1954 costa 30 de bani. Se vindea la Prolacta franzelă la felie. Atunci, la 14 ani am avut un leu și mi-am cumpărat două felii de franzelă, dar nu regret absolut nimic. Poate lumea o să spună că sunt mitocan, dar se poate, se poate că oi fi și muncit poate un pic mai mult decât alții”, a subliniat miliardarul.

