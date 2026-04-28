Ion Țiriac investește o avere într-un spital! Miliardarul, supărat pe statul român

Ion Țiriac a decis să finanțeze ridicarea unei unități medicale de elită, destinată afecțiunilor psihice. Proiectul se află în plină desfășurare și este susținut integral din fondurile proprii ale omului de afaceri în vârstă de 86 de ani.

Deși scopul final este ca spitalul să treacă direct în administrarea sistemului public de sănătate, legislația în vigoare îi impune achitarea taxei pe valoarea adăugată pentru această construcție de utilitate publică.

Situația a generat revoltă din partea fostului sportiv. Suma cerută de stat sub formă de TVA atinge aproximativ 4 milioane de euro, fonduri pe care acesta consideră că le-ar fi putut direcționa către alte inițiative.

„Noi facem acum un spital cu acei faimoși bani privați pentru spitale publice. Și facem acest spital, care este un spital de psihiatrie, care o să fie cel mai mare din România și costă vreo 16 milioane de euro. Dați-vă seama că noi, la 16 milioane, trebuie să plătim undeva la patru milioane TVA. De ce? Eu ăia patru milioane îi am, dar de ce să plătești alea patru milioane, când cu alea patru milioane poți să faci altceva? Am vorbit și cu ANAF-ul, care a spus că nu am niciun fel de problemă, pentru că în toate verificările nu am luat niciodată un leu”, a transmis Țiriac.