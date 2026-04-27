Firicel Tomai este antrenorul care a ajutat-o pe Simona Halep să facă cea mai dificilă tranziție: să părăsească zona locurilor 300-400 WTA și să intre în elita circuitului de tenis feminin.

Alături de Firicel Tomai, Simona Halep a intrat în top 50 WTA. Ulterior, sportiva din Constanța nu avea să mai găsească, din fericire, ieșirea din top 10 WTA, prag competitiv în care a rezistat timp de opt ani, de-a lungul carierei.

Firicel Tomai, despre perioada în care România a strălucit în Fed Cup: „Erau foarte mulți bani atunci.”

Amintindu-și de semifinala jucată de România în Fed Cup, în 2019, performanță prevestită de sfertul de finală jucat în 2016, Firicel Tomai a vorbit în emisiunea Poveștile Sport.ro despre fenomenul apăsător care afectează echipa României, în ultimii ani.

Tot mai des, jucătoarele importante refuză convocarea, invocând argumente ușor de înțeles, dar care nu pot fi acceptate ușor de iubitorii sportului românesc. Deplasările lungi, urmate de schimbări nedorite de suprafață, în contextul calendaristic, dar și motivația financiară slabă, după cum punctează Firicel Tomai, se regăsesc între motivele jucătoarelor de a nu onora convocările primite la echipa națională.

Semifinala din 2019, urmată de eșecuri. „Ce te faci atunci când nu mai sunt bani? Atunci se vede dorința de a sprijini acest sport.”

Întrebat de jurnalistul Andru Nenciu dacă există vreo soluție pentru a remedia această situație compicată, Firicel Tomai a replicat, în exclusivitate pentru Sport.ro: „Este extrem de delicat acest aspect. Eu lucrez la Federația Română de Tenis și toți le înțelegem pe fete. Cred că ar putea fi o rezolvare ca, din timp, să facem un program în care să fim toți cointeresați și să putem ca ele să se înhame la acest lucru. Să își asume că joacă, participarea.

Sunt multe lucruri la mijloc; ele pierd, de exemplu, puncte în WTA. Unele au fost accidentate. Merg la turneele mari, intră pe tablou.

Sunt turnee la care, dacă nu te duci, de exemplu Indian Wells și Miami, îți dau zero puncte. Te duci, poate vii obosită de la Fed Cup, te duci acolo, nu faci nimic și apar frustrări foarte multe,” a explicat Firicel Tomai, care a făcut, în continuare, o dezvăluire care demitizează parcursul extraordinar avut de generația Simonei Halep, în urmă cu 7-10 ani.