Ana Bărbosu (19 ani) a primit, din informațiile Pro TV și Sport.ro, o suspendare de doi ani din activitate pentru că nu ar fi fost găsită de agenții ANAD (Agenția Națională Anti-Doping) de trei ori la rând la domiciliul unde ar fi anunțat că se află - un sportiv riscă suspendarea dacă pe parcursul unui an nu e găsit de trei ori de agenții ANAD. Încă de la începutul anului informația s-a rostogolit și a prins cheag.

Din informațiile Pro TV și Sport.ro, Federația Română de Gimnastică va face recurs.

În februarie Bărbosu a primit din SUA vestea că ar putea fi suspendată, într-o speță care nu are legătură cu disputa pentru bronzul olimpic de la Paris din 2024. „Este o informație pe care nu vreau să o comentez. Se întâmplă anumite investigații. Când vom avea certitudinea, atunci vom putea vorbi”, spunea în urmă cu patru luni Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român (COSR).

Știrea din februarie a survenit după ce Ana primise o altă lovitură - Tribunalul Federal Elvețian trimisese la rejudecare cazul către TAS fiind singura cale de atac asupra deciziei TAS.

CONTEXT

La proba de la sol de la concursul de gimnastică din cadrul JO de la Paris, Ana Maria Bărbosu a încheiat concursul pe podium, însă după o contestație depusă de americani, românca a fost deposedată de medalie de către Jordan Chiles.

Federația Română de Gimnastică și Ana Bărbosu au mers, ulterior, la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne și au argumentat că echipa lui Jordan Chiles a depus contestația în afara timpului regulamentar.

FRG și Bărbosu au fost îndreptățite de instanța de la Lausanne, doar că Federația Americană de Gimnastică și Jordan Chiles s-au adresat Tribunalului Federal Elvețian, fiind singura cale de atac asupra deciziei TAS.