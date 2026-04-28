Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Universitatea Craiova este principala favorită la câștigarea titlului, cu patru etape înainte de finalul play-off-ului. Oltenii conduși de Filipe Coelho pot avea însă misiune infernală în preliminariile Ligii Campionilor.

Luni seară, Universitatea Craiova a învins la limită FC Argeș (1-0) și a ajuns la 42 de puncte, 3 deasupra Universității Cluj. În plus, la egalitate de puncte, oltenii ar fi avantajați de poziția ocupată la finalul sezonului regulat.

Craiova vine după un sezon remarcabil în Conference League, încheiat cu ratarea dramatică a fazelor eliminatorii. Chiar și așa, coeficientul pe ultimii 5 ani nu este unul remarcabil, iar acest aspect poate aduce adversari de calibru în preliminariile UCL.

Conform ierarhiilor din campionatele europene la finalul lunii aprilie, Football Meets Data a prezentat posibila alcătuire a urnelor pentru preliminariile UCL. Universitatea Craiova, cu un coeficient de 10.500, ar fi cap de serie doar în primul tur preliminar, unde misiunea se anunță, cel puțin teoretic, una facilă.

Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în primul tur preliminar UCL

  • Inter Club d'Escaldes (Andorra)
  • Levski Sofia (Bulgaria)
  • Ararat-Armenia (Armenia)
  • Differdange 03 (Luxemburg)
  • Sabah FK (Azerbaidjan)
  • Kauno Zalgiris (Lituania)
  • Sutjeska (Muntenegru)
  • Gyor (Ungaria)
  • Iberia 1999 (Georgia)
  • Floriana (Malta)
  • Tre Fiori (San Marino)
  • Elbassani (Albania)
  • Vardar Skopje (Macedonia de Nord)
  • ML Vitebsk (Belarus)

Din turul 2, misiunea Craiovei începe să devină extrem de complicată. Echipa lui Filipe Coelho se va afla, cel mai probabil, în urna outsiderelor, iar printre posibilele adversare se numără campioanele din Danemarca, Serbia, Croația ori Polonia.

Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în turul 2 preliminar UCL

  • FC Midtjylland (Danemarca)
  • Steaua Roșie Belgrad (Serbia)
  • Dinamo Zagreb (Croația)
  • Slovan Bratislava (Slovacia)
  • Lech Poznan (Polonia)
  • NK Celje (Slovenia)
  • Omonia Nicosia (Cipru)
  • Shamrock Rovers (Irlanda)
  • KuPS (Finlanda)
  • Hapoel Beer-Sheva (Israel)
  • FC Drita (Kosovo)
  • Lincoln Red Imps (Gibraltar)
Universitatea Craiova ar putea coborî în preliminariile Europa League

Chiar și așa, Craiova are șanse bune de a prinde faza principală a unei competiții europene. În cazul unei eliminării în turul 2 preliminar UCL, oltenii ar merge în turul 3 preliminar din Europa League, pe ruta campioanelor, unde, pentru moment, ar avea statutul de cap de serie asigurat și ar putea întâlni una dintre următoarele formații:

  • Flora Tallinn (Estonia)
  • Larne FC (Irlanda de Nord)
  • Petrocub Hîncești (Republica Moldova)
  • The New Saints (Țara Galilor)
  • FC Thun (Elveția)
  • Mjallby (Suedia)

Formația din Bănie are șanse minime să își păstreze acest statut și în play-off-ul Europa League, unde în urna capilor de serie vor apărea coloși din Scoția, Olanda, Grecia sau Turcia, după cum urmează:

  • Rangers (Scoția)
  • Ajax (Olanda)
  • FC Copenhaga (Danemarca)
  • Ferencvaros (Ungaria)
  • Viktoria Plzen (Cehia)
  • PAOK (Grecia)
  • Salzburg (Austria)
  • Celtic (Scoția)
  • Omonia Nicosia (Cipru)
  • Shamrock Rovers (Irlanda)
  • Beșiktaș (Turcia)
  • KuPS (Finlanda)

O eventuală eliminare în play-off-ul Europa League, ar trimite Universitatea Craiova în faza principală din Conference League, acolo unde a evoluat și în actuala stagiune.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”
Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”
ULTIMELE STIRI
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Dat afară la 24 de ore după rușinea din derby: „Ne-am despărțit“
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Dinamo încheie play-off-ul pe locul 3!
Dinamo încheie play-off-ul pe locul 3!
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

Final de eră: Lewandowski pleacă! Barcelona i-a găsit înlocuitor: 120 de milioane de euro

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

"Ești emoționat că vei înfrunta Parma?" Cum a răspuns Chivu, înaintea meciului care îi poate aduce Scudetto

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă



Recomandarile redactiei
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Premieră la Cupa Mondială: FIFA introduce o nouă regulă pentru cartonașele galbene
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Scandal uriaș la Voluntari în finala campionatului! ”Solicităm pierderea jocului cu 0-3”
Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“
Starul FCSB-ului, o dezamăgire imensă pentru arabi, își face bagajele: „Contract reziliat, va fi pus pe liber“
Răzvan Lucescu se gândește la o decizie radicală: "Sunt sincer cu tine. Acum asta vreau să fac!"
Răzvan Lucescu se gândește la o decizie radicală: "Sunt sincer cu tine. Acum asta vreau să fac!"
„Reghe“ în vizorul marilor cluburi din Africa: dezvăluirea arabilor
„Reghe“ în vizorul marilor cluburi din Africa: dezvăluirea arabilor
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Filipe Coelho a tras concluziile după remiza cu CFR Cluj: ”Aici sunt problemele”
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
Ce nu s-a văzut la TV: gestul făcut de Filipe Coelho imediat după Craiova - CFR Cluj
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Gigi Becali a răbufnit: "Îti dai seama ce tupeu?" Arbitrul Morten Krogh, desființat după eliminarea FCSB-ului din Champions League
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
Presa din Cehia a reacționat imediat după FCSB - Sparta Praga 2-3: "Spartanii au scăpat de distrugerea iminentă"
CITESTE SI
Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

stirileprotv Noi scumpiri la pompă, peste noapte. Cât au ajuns să coste motorina și benzina în stațiile OMV Petrom și Rompetrol

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

stirileprotv Rubio respinge propunerea iraniană: „Nu putem tolera un sistem în care iranienii decid cine trece prin Ormuz"

Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

stirileprotv Politico: Alianța PSD-AUR provoacă reacții dure la Bruxelles. „Calcă o linie roşie pe care ei înșiși au trasat-o în Europa”

