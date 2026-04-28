Craiova, drum infernal în Champions League, dacă ia titlul: posibilele adversare din preliminarii

Luni seară, Universitatea Craiova a învins la limită FC Argeș (1-0) și a ajuns la 42 de puncte, 3 deasupra Universității Cluj. În plus, la egalitate de puncte, oltenii ar fi avantajați de poziția ocupată la finalul sezonului regulat.

Craiova vine după un sezon remarcabil în Conference League, încheiat cu ratarea dramatică a fazelor eliminatorii. Chiar și așa, coeficientul pe ultimii 5 ani nu este unul remarcabil, iar acest aspect poate aduce adversari de calibru în preliminariile UCL.

Conform ierarhiilor din campionatele europene la finalul lunii aprilie, Football Meets Data a prezentat posibila alcătuire a urnelor pentru preliminariile UCL. Universitatea Craiova, cu un coeficient de 10.500, ar fi cap de serie doar în primul tur preliminar, unde misiunea se anunță, cel puțin teoretic, una facilă.

Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în primul tur preliminar UCL

Inter Club d'Escaldes (Andorra)

Levski Sofia (Bulgaria)

Ararat-Armenia (Armenia)

Differdange 03 (Luxemburg)

Sabah FK (Azerbaidjan)

Kauno Zalgiris (Lituania)

Sutjeska (Muntenegru)

Gyor (Ungaria)

Iberia 1999 (Georgia)

Floriana (Malta)

Tre Fiori (San Marino)

Elbassani (Albania)

Vardar Skopje (Macedonia de Nord)

ML Vitebsk (Belarus)

Din turul 2, misiunea Craiovei începe să devină extrem de complicată. Echipa lui Filipe Coelho se va afla, cel mai probabil, în urna outsiderelor, iar printre posibilele adversare se numără campioanele din Danemarca, Serbia, Croația ori Polonia.

Cu cine ar putea juca Universitatea Craiova în turul 2 preliminar UCL