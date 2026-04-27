Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Internaționalul român are un sezon sub așteptări, în Turcia.

Cariera lui Ianis Hagi (27 de ani) poate fi împărțită în două etape: înaintea accidentării din ianuarie 2022 și după revenirea sa pe teren, în ianuarie 2023.

Între cele două momente, mijlocașul român a suferit enorm, fiind supus unei intervenții chirurgicale complexe pentru ruptura de ligamente. În multe astfel de cazuri, sportivul afectat nu revine niciodată la nivelul pe care l-a avut înainte de accidentare. Iar uneori, o astfel de problemă medicală va lăsa urme. Cum se vede și în ceea ce îl privește pe Ianis Hagi.

Ianis Hagi, lăsat în afara lotului, la Alanyaspor

Cât timp a fost ferit de accidentări grave, fiul lui Gheorghe Hagi părea a fi pe un trend ascendent din punct de vedere fotbalistic. În susținerea acestei teorii vine bilanțul său din sezonul 2020-2021: 46 de meciuri la Rangers, 8 goluri, 15 pase de gol. 

Apoi, Ianis s-a „rupt“ și, după revenirea sa pe teren, niciodată nu s-a mai apropiat de astfel de cifre. Ce i se întâmplă acum, la Alanyaspor, confirmă că Hagi jr e o „umbră“ a fotbalistului de dinainte de accidentare.

Ianis Hagi, sezon sub așteptări la Alanyaspor

La Alanyaspor, mijlocașul român are 27 de meciuri, 5 goluri și 2 pase de gol, în actuala campanie. Dar aceste cifre nu spun întreaga poveste. În primul rând, în cele 13 apariții pe care le-a avut, la Alanyaspor, în 2026, Ianis a contabilizat doar 3 goluri și 1 pasă de gol. Dintre reușitele sale din acest an, două au fost în cupă, într-o partidă cu divizionara secundă Boluspor. În rest, ultimul gol l-a dat pe 14 martie, în remiza cu Goztepe (2-2). De atunci, zero la capitolul reușitelor ofensive.

Pe fondul acestei crize, Ianis Hagi a început să joace tot mai puțin. Ultimul său meci, ca titular, a fost Alanyaspor – Kocaelispor (5-0), pe 18 martie. Atunci, a rămas pe teren până în minutul 68. 

După revenirea de la echipa națională, Hagi jr a avut doar două apariții, la Alanyaspor, în care a jucat, pe rând, 40 de minute și 30 de minute. Românul a ratat meciul cu Trabzonspor (1-1) din cauza unei accidentări, iar în cupă, în duelul cu Beșiktaș (0-3), a rămas pe banca de rezerve.

În fine, astăzi, în partida din campionat, Alanyaspor – Samsunspor (2-3), Ianis Hagi n-a fost nici măcar în lot! 

Cu o singură victorie, în ultimele nouă etape, Alanyaspor începe să aibă emoții pentru „supraviețuire“. Cu trei etape înainte de final, echipa e la cinci puncte de locul 16, primul care duce în liga secundă.

