Ianis Hagi, out! Decizia turcilor arată o situație deosebit de gravă

Cariera lui Ianis Hagi (27 de ani) poate fi împărțită în două etape: înaintea accidentării din ianuarie 2022 și după revenirea sa pe teren, în ianuarie 2023.

Între cele două momente, mijlocașul român a suferit enorm, fiind supus unei intervenții chirurgicale complexe pentru ruptura de ligamente. În multe astfel de cazuri, sportivul afectat nu revine niciodată la nivelul pe care l-a avut înainte de accidentare. Iar uneori, o astfel de problemă medicală va lăsa urme. Cum se vede și în ceea ce îl privește pe Ianis Hagi.

Ianis Hagi, lăsat în afara lotului, la Alanyaspor

Cât timp a fost ferit de accidentări grave, fiul lui Gheorghe Hagi părea a fi pe un trend ascendent din punct de vedere fotbalistic. În susținerea acestei teorii vine bilanțul său din sezonul 2020-2021: 46 de meciuri la Rangers, 8 goluri, 15 pase de gol.

Apoi, Ianis s-a „rupt“ și, după revenirea sa pe teren, niciodată nu s-a mai apropiat de astfel de cifre. Ce i se întâmplă acum, la Alanyaspor, confirmă că Hagi jr e o „umbră“ a fotbalistului de dinainte de accidentare.