VIDEOCLIPUL ZILEI vine din Italia: doua fete au jucat tenis de pe acoperisurile blocurilor 

Videoclipul zilei vine din Italia, unde tenisul continua si pe timp de autoizolare.

Tenisul nu s-a oprit pe timpul pandemiei, jucatori ca Rafael Nadal, Novak Djokovic, Simona Halep sau Andy Murray aratandu-le fanilor cum pot juca tenis in propria casa ori in curte, fie cu un fileu improvizat, fie facand schimburi de voleuri cu un partener de joc.

Cel mai impresionant video vine insa din Liguria, Italia, unde doua tinere au jucat cateva schimburi de mingi aflandu-se pe acoperisul a doua cladiri.

Separate de balustrade si o sosea, cele doua au reusit sa schimbe cateva mingi extraordinare, uimind atat prin inventivitate, cat si prin calitatile lor tenisistice.

Circuitele ATP si WTA sunt programate sa se reia in data de 13 iulie, insa programul competitiilor ar putea fi din nou schimbat in cazul in care influenta coronvirusului nu va fi diminuata considerabil in lunile mai si iunie.