Simona Halep: "Imi e dor de acele vremuri, Darren!" | Darren Cahill: "Esti nebuna, Simona!"

Simona Halep duce dorul turneelor de tenis, dar si prezentei antrenorului australian, Darren Cahill.

Oficialii turneului de la Australian Open le-au facut o surpriza placuta Simonei Halep si lui Darren Cahill, publicand un videoclip care surprinde momentele cheie ale relatiei de antrenor-jucatoare intre cei doi.

"Darren m-a invatat sa ma bucur de loviturile pe care le execut pe teren si sa zambesc atunci cand am ocazia. Inainte, nu zambeam deloc pe teren, iar acum am invatat asta si ma relaxez mult mai bine," spunea Simona la inceputul acestui an intr-o conferinta de presa la Melbourne. "De la el am invatat cum sa ma distrez pe teren. Lucram de 4-5 ani, asadar am invatat multe de la el in acest domeniu. E o persoana foarte relaxata, iar eu nu sunt, asa ca incerc sa ajustez acest lucru. Dar e, de asemenea, foarte serios. Cand trebuie sa muncim, muncim, nu radem, insa cand e de ras, radem," afirma Halep pentru Australian Open.

"E greu sa fii antrenor de tenis. Iti parasesti familia, esti departe de casa pentru 30-35, chiar 40 de saptamani pe an. Depinzi de performanta jucatorului tau, lucru care stabileste cati bani castigi, iar multe decizii sunt luate pe moment. Nu e ca in NBA sau in liga de fotbal australian, unde semnezi un contract pe un an sau doi; in tenis ai, practic, un contract care se poate rupe de la o saptamana la alta," a declarat Darren Cahill pentru Australian Open.

Darren Cahill: "Simona inseamna hotarare, etica muncii si profesionalism"



"Cred ca faptul ca a devenit campioana de Grand Slam i-a oferit increderea necesara si eleganta pe care o are acum pe teren. In ultimii cinci ani nu a terminat mai jos de locul 4; se datoreaza hotararii ei, eticii sale de munca si profesionalismului sau. Asta inseamna Simona, e doar meritul ei ca a reusit asta," a completat tehnicianul de la Antipozi.

"Tot ce spune e special pentru mine. Mi-a spus multe lucruri, printre care ca trebuie sa raman puternica psihologic; chiar azi am vorbit cu el si mi-a spus ca 'sunt nebuna'. Stiam asta deja... dar, da (rade)... venind din partea lui capata o alta importanta. Imi da mereu sfaturi bune si cred ca voi asculta de el pentru totdeauna," a adaugat Simona Halep.