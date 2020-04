Simona Halep a raspuns provocarii lui Smiley! Tenismena s-a duelat cu fratele ei si a castigat 'Cozonacul de Aur' :) 

Halep a jucat tenis cu fratele ei in garaj si a castigat un cozonac.

"Ai grija ca e de aur!", a glumit Smiley, cel care a provocat-o.

"O sa o vedeti cum nu ati mai vazut-o pana acum, in exclusivitate intr-un meci de bambilici cu fratele ei, Nicolae", spune Smiley.

Supravegheati de tatal lor, Halep si fratele ei au jucat tenis in garaj. Fileul a fost improvizat dintr-un cordon de la halat, prins de doua scaune.

Halep a castigat greu, cu 6-5, iar Smiley i-a oferit cozonacul de aur.

"Am jucat pentru foarte multe trofee in cariera mea, dar pentru asa ceva nu am jucat niciodata si sunt tare mandra ca am castigat. O sa il mananc, ce sa fac", a adaugat Simona.