"Multa lume nu a crezut, dar chiar i-a fost frica" De ce a refuzat Simona Halep sa reprezinte Romania la Jocurile Olimpice 2016 de la Rio

Fostul antrenor al campioanei en-titre de la Wimbledon, Daniel Dobre a explicat pe larg motivul pentru care Simona Halep a refuzat sa reprezinte Romania la Olimpiada din 2016.

Antrenorul alaturi de care Simona Halep a castigat Wimbledonul in 2019, Daniel Dobre a lamurit misterul din jurul absentei actualului numar 2 WTA de la editia 2016 a Jocurilor Olimpice.

"Pe undeva, tenisul – chiar vorbeam si cu Simona Halep zilele trecute, este vioara a doua acum. Viata de zi cu zi e mai importanta. Mai tineti minte si cand a fost cu Jocurile Olimpice, eram tot cu ea si multa lume nu a crezut ca i-a fost frica de acel virus, la Rio. Pentru o fata tanara care vrea sa aiba copii in viitor, chiar ii era frica de acest lucru. Si atata vreme cat stia ca exista o sansa cat de mica ca ea sa poata avea la un moment dat probleme de sanatate, din cauza participarii la un turneu, intotdeauna va alege sanatatea si viitorul. Tenisul domina o perioada scurta din viata, dupa care trebuie sa traiesti dupa aceea. Si ce faci? Traiesti cu regretul ca te-ai imbolnavit intr-un turneu si ai anumite probleme? E foarte matura abordarea Simonei, cu toate ca nu intotdeauna este respectata”, a afirmat Daniel Dobre la Radio HIT Iasi.

Daniel Dobre: "Simona Halep va alege intotdeauna sanatatea si viitorul"



In plus, Dobre impartaseste perspectiva Ameliei Mauresmo, care considera ca lipsa unui vaccin impotriva noului coronavirus ar fi egala cu imposibilitatea desfasurarii oricarui turneu de tenis.

"Am citit o declaratie destul de pertitenta a lui Amelie Mauresmo, care era sustinuta si de alte voci, spunea ca atata vreme cat nu exista un vaccin, va fi foarte rau ca tenisul sa functioneze. Pentru ca oricand unul dintre jucatori, fara sa stie, ii poate infecta pe ceilalti. Si daca faci un turneu mare, ca un Grand Slam, in care sunt 400 de jucatori si inca 500 de oameni acolo, staff si asa mai departe si un singur om este infectat, s-ar putea sa se imprastie din nou virusul. Apoi sportivii pleaca la ei in tara si asa mai departe… Aici avea foarte mare dreptate. Avand in vedere globalizarea tenisului, va fi foarte greu. Tenisul este intr-o incertitudine totala, va fi unul dintre cele mai afectate sporturi”, a adaugat fostul tehnician al dublei campioane de Grand Slam din Romania.