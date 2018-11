VIDEO | Simona Halep a dezvaluit ce si-a cumparat de Black Friday! Locul preferat de liderul mondial pentru shopping

WTA le-a luat la intrebari pe trei dintre cele mai bune jucatoare ale momentului.

Simona Halep, Caroline Wozniacki si Elina Svitolina au dezvaluit ce le place sa cumpere si ce sfaturi le dau fanilor pentru BlackFriday.

Simona Halep a precizat ca ii place sa faca shopping la New York. Gentile si pantofii sunt pe primul loc.



"In mod sigur pe Fifth Avenue merg pentru cumparaturi. Este cel mai bun loc din lume pe shopping. Intotdeauna imi place sa cumpar genti si pantofi", a declarat Simona Halep pentru WTA.