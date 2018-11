"Ce legatura are cu orasul nostru?" Simona Halep, un nou titlu de cetatean de onoare! Decizie controversata

Simona Halep va primi un nou titlu de cetatean de onoare.

Primarul Municipiului Calarasi a decis sa-i acorde titlul de cetatean de onoare Simonei Halep.

Acesta a convocat o sedinta extraordinara a Consiliului Local, iar propunerea sa are sanse mari sa treaca.

Locuitorii orasului nu sunt insa foarte incantati de decizie, Halep fiind nascuta in Constanta. Simona a mai primit titluri de cetatean de onoare la Busteni, Constanta si Bucuresti.

"Primarul Municipiului Calarasi, Daniel Stefan Dragulin, a convocat o sedinta extraordinara a Consiliului Local Calarasi, joi, 22 noiembrie, de la ora 16.30, in care este propusa conferirea titlului de cetatean de onoare domnisoarei Simona Halep, numarul 1 mondial al tenisului feminin, castigatoarea titlului de Grand Slam de la Roland Garros in 2018 si idolul unei generatii.

In parteneriat cu Comunitatea Aromana din Romania –filiala Calarasi, Primaria Municipiului Calarasi o asteapta in cursul zilei de miercuri, 28 noiembrie, la ora 12.00, pe domnisoara Simona Halep in Calarasi. Programul evenimentului de miercuri, 28 noiembrie, cuprinde o vizita in biroul primarului Daniel Stefan Dragulin, urmata de prezenta domnisoarei Simona Halep in Sala de Spectacole Barbu Stirbei la un program artistic oferit de comunitatea aromana, inmanarea titlului de cetatean de onoare, declaratii de presa si o sesiune de autografe", e anuntul facut de primaria din Calarasi pe Facebook.

Decizia e contestata de unii cetateni din oras, nemultumiti ca sportivii locali sunt ignorati.

Cateva comentarii de pe pagina Primariei Calarasi

- Alaturi de conferirea titlului de cetatean de onoare Simonei Halep eu zic sa faceti ceva si pentru tenisul calarasean. Ar da bine, nu?

- Avem si echipa de tenis de masa in divizia B. Stie careva?!!!

- Nu e din Calarasi...????????♀️Nu-i avem si noi pe ai nostri care merita titlul sau ce?

- Nu pot sa cred asa ceva????ce legatura are Halep cu orasul nostru?????????Pe ce planeta traim?

- Eu as fi foarte incantata daca ar accepta sa fie cetatean de onoare al orasului Brasov !!!

- Simona nici nu stie unde este calarasi