Trofeul pe care-l vaneaza Simona Halep in 2019! Dezvaluirea facuta in presa din Statele Unite: A fost semifinalista acolo

Simona Halep a dezvaluit care este obiectivul major in 2019.

Simona Halep e gata de un sezon pe cinste si in 2019. Romanca a vorbit despre planurile marete pe care le are pentru anul viitor.

Simona va incepe noul sezon fara Darren Cahill la Shenzhen, in China, acolo unde a castigat anul trecut trofeul, intr-o finala cu Katerina Siniakova.

Romanca a fost nevoita sa spuna pas Turneului Campioanelor din cauza herniei de disc, insa este hotarata sa revina in forta in circuit.

"Daca problema la spate se rezolva, voi putea sa ma intorc la antrenamente. Sper sa fie totul bine, vreau un nou trofeu de Grand Slam, este un obiectiv in fiecare an. Am castigat Roland Garros, acum Wimbledonul este obiectivul meu", a spus Simona Halep intr-un interviu pentru Tennis World USA.

Despre Wimbledon ca urmator obiectiv al romancei a vorbit si Virginia Ruzici.