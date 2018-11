Simona Halep "a inchis" un cunoscut club din Bucuresti azi-noapte si a dat MEGA PARTY! Petrecere pe ritmuri machidonesti alaturi de prieteni

Simona Halep a fost in centrul atentiei azi-noapte, intr-un club bucurestean. Ea si prietenii ei au sarbatorit finalul unui an fantastic, in care a devenit pentru prima data campioana de Grand Slam.

Andra si What's Up au intretinut atmosfera, iar Simona si tatal sau s-au "dezlantuit" in momentul in care o melodie cu specific machidonesc a rasunat din boxe.

Simona Halep a primit un tort si le-a multumit prietenilor pentru sustinere.