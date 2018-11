Halep are o colectie impresioananta de masini, dar nu-i place viteza! O alta tenisemna s-a bagat la raliu

Ana Bogdan, jucatoarea de tenis care n-are frica de viteza!

Ana Bogdan si-a tinut respiratia in masina campionului national de raliu, Tempestini. Pilotul a avut grija sa n-o sperie pe logodnica sefului sau si n-a accelerat peste 150 de km pe ora.



"Nici nu-mi simt pulsul, il am, nu-l mai am", a spus Ana Bogdan la finalul cursei nebune.



Jucatoarea de tenis este convinsa ca n-o sa uite experienta traita in viteza. "A fost genial si iti multumesc. Este o zi pe care, cu siguranta, n-o sa uit", a spus Ana Bogdan.