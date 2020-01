Anunt INGRIJORATOR din partea Simonei Halep!? "Nu stiu de ce s-a intamplat. Nu vreau sa ma mai gandesc la asta"

Simona Halep a avut parte de probleme fizice in ultima perioada.

Simona Halep este incantata de calificarea in sferturi la Melbourne, dar a subliniat la conferinta de presa ca se simte bine din punct de vedere fizic, acesta fiind factorul decisiv declansator al acestor victorii fara set pierdut.

"Simt ca am jucat cel mai bun meci de pana acum. Imi place cum ma simt. Am fost putin dezamagita dupa infrangerea (n.r. cu Sabalenka) de la Adelaide. Eram obosita cand am ajuns aici la Melbourne, nu stiu de ce, poate pentru ca ma stresez prea mult. Dar dupa primul meci mi-am recapatat energia, iar jocul meu a urcat la urmatorul nivel. De cand am inceput sa ma simt bine, gandesc din nou pozitiv si joc cu placere", a declarat Simona.

"Nu stiu de ce am fost obosita. Am fost in Dubai, dupa care cateva zile acasa si am aterizat la Adelaide in data de 2 ianuarie, dupa care m-am antrenat din greu. Am pierdut energie mentala, iar cand a trebuit sa incep Australian Open am avut un deficit de energie. Dar acum sunt in regula si nu vreau sa ma mai gandesc la asta", a mai spus Halep.

Simona Halep va juca impotriva estoniencei Anett Kontaveit, numar 31 WTA in sferturile de finala ale Openului Ausralian miercuri, 29 ianuarie.