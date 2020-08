Vestea care schimba complet turneul de la Roland Garros: nimic nu va semana cu editia de anul trecut

Vesti proaste pentru organizatorii turneului de la Roland Garros pentru editia din acest an.

Roland Garros 2020 s-ar putea disputa cu mult mai putini spectatori decat si-ar fi dorit oficialii Grand Slam-ului parizian. Guvernul francez prelungind interdictia spectatorilor pana la data de 30 octombrie, organizatorii cauta derogari, dar si-au ajustat sperantele la situatia actuala.

Conform Corriere dello Sport, Roland Garros 2020 ar putea primi un numar maxim de 5000 de spectatori, in conditiile in care organizatorii se gandeau initial sa vanda 20,000 de bilete doar in prima saptamana a turneului.

Decizia finala va fi luata de prefectul Parisului, Didier Lallement, dar in mod cert numarul total al spectatorilor care vor putea vedea meciuri pe viu in acest an la Roland Garros va fi incomparabil cu recordul stabilit anul trecut, cand 480,575 de persoane au trecut pragul celui mai faimos complex de tenis din Franta.

Roland Garros 2020 este programat sa inceapa in data de 27 septembrie si se va incheia la 11 octombrie odata cu finala turneului masculin. Pana in prezent, Simona Halep a lasat de inteles ca intentioneaza sa participe la turneul care are loc in inima orasului sau preferat, Paris.