Prea mult tenis dintr-odata! La Palermo s-a jucat cu fileul gaurit :) O romanca va disputa astazi meciul-vedeta al zilei 

Palermo a vazut in prima zi opt meciuri de simplu, printre care infrangerile Soranei Cirstea si Irinei Begu.

Turneul WTA de la Palermo a inceput fara peripetii, afara de un moment hilar petrecut in meciul Ekaterinei Alexandrova cu Kristina Mladenovic. La mingea de meci avuta de rusoaica in setul 3, jucatoarea din Franta a trimis o minge in fileu, dar aceasta a aterizat in cele din urma in terenul advers, intrucat a trecut printr-o gaura a fileului. Imagine rar vazuta in circuitul WTA, clipa nu a trecut nesesizata de arbitru, care i-a acordat punctul Ekaterinei Alexandrova, invingatoare intr-o partida in care Mladenovic a comis 20 de duble greseli si a pierdut cu 6-0, 6-1 dupa un prim set adjudecat cu 7-5.

Lol. The net had a hole in Palermo pic.twitter.com/KD8JkMumtA — José Morgado (@josemorgado) August 3, 2020

Tot in prima zi de concurs, incheiata la 02:30 noaptea, Sorana Cirstea (75 WTA) si Irina Begu (81 WTA) au bifat revenirile oficiale in circuitul WTA, dar fara succes, fiind invinse de Sara Errani (167 WTA), scor 5-7, 6-1, 4-6, respectiv de Laura Siegemund (65 WTA), 3-6, 4-6. Astazi, ultima jucatoare din Romania ramasa in competitie, Patricia Maria Tig (85 WTA) o va infrunta in turul inaugural pe favorita numarul 4 a turneului, Anett Kontaveit (22 WTA) din Estonia. Partida este programata sa inceapa in jurul orei 21:30, ora Romaniei.