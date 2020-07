Serena Williams, PATRON in fotbal! Superstarul din tenis isi face echipa! Ce planuri are

Serena Williams se implica in fotbal.

Jucatoarea de tenis va finanta, alaturi de alte nume importante ale sportului si nu numai, o noua echipa de fotbal feminin, care va juca in Liga Nationala nord-americana, incepand din 2022.

Grupul de finantatori, din care fac parte, printre altii, Serena Williams, alaturi de sotul si de fetita ei de doi ani, Natalie Portman, Jennifer Garner, Eva Longoria si 14 foste jucatoare de fotbal din echipa nationala a Americii, se numeste Angel City si are sediul in Los Angeles. Astfel, echipa pe care o vor finanta va fi prima din NWSL cu sediul in California, unde interesul pentru fotbalul feminin este in plina ascensiune.

"Astazi facem un pas emotionant prin anuntarea primei echipe finantate si conduse in proportie majoritara de femei. Sunt incantata de oportunitatea de a fi partener cu acest grup incredibil de oameni pentru a aduce o echipa profesionista de fotbal feminin in Los Angeles. Impreuna ne propunem nu doar sa construim o echipa castigatoare pe teren, ci si sa dezvoltam o baza de fani loiali si pasionati.

Speram, de asemenea, sa avem un impact substantial asupra comunitatii noastre, angajandu-ne sa extindem accesul la sport pentru tinerii din Los Angeles prin relatia noastra cu Fundatia LA84. Sportul este o modalitate vesela de a reuni oamenii si asta are puterea de a face schimbari tangibile pentru sportive, atat in comunitatea noastra, cat si in sfera profesionala", a spus Natalie Portman, potrivit BBC.