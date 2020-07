Cand credeai ca le-ai vazut PE TOATE, a inventat NEBUNIA ASTA! Ce a putut sa faca Messi cu o minge de tenis si o doza de suc

Capitanul Barcelonei gaseste de fiecare data cate o 'bijuterie' cu care sa isi uimeasca fanii. Ultimul clip in care argentinianul este protagonist aduce o noua executie 'imposibila' reusita de Messi.

In cea mai recenta reclama, starul pune doua doze de suc una peste alta si reuseste sa o elimine pe cea de jos, sutand cu o minge de tenis, fara ca cea de deasupra sa se rastoarne.

Clipul a fost promovat pana si pe contul oficial de Twitter al Champions League.

Nothing but pinpoint accuracy from Leo Messi ahead of the return of #UCL football! ????????#ForTheLoveOfIt | @PepsiFootball pic.twitter.com/Pw1jhWI3Ge