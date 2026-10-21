Inter primește vizita lui Șahtior Donețk pe ”Giuseppe Meazza”, în etapa cu numărul trei din faza ligii de la ”masa bogaților”. Ultimul meci între cele două a avut loc tot în Champions League, în noiembrie 2021, când ”nerazzurrii” s-au impus cu 2-0.

Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior

Înaintea meciului, antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, a ținut să puncteze faptul că elevii săi vor trebui să facă tot ce le stă în putință ca să înregistreze toate cele trei puncte la finalul confruntării.

Inter a pierdut până acum în prima etapă cu Real Madrid, scor 1-2 pe ”Santiago Bernabeu”, și cu Club Brugge, scor 3-4 pe ”Giuseppe Meazza”, în precedenta rundă de la ”masa bogaților”.

”Primul lucru care îmi vine în minte este că trebuie să facem tot ce putem pentru a câștiga. Meciurile europene nu sunt niciodată ușoare, pentru că echipele au evoluat și vor să fie protagoniste.

Dar, trebuie să fim conștienți de valoarea pe care am dobândit-o în timp; am fost protagoniști în Liga Campionilor. Ne-am chinuit puțin în ultima vreme, dar trebuie să ne redescoperim puterea și ambiția”, a spus Cristi Chivu, citat de TMW.

După Inter - Șahtior, Cristi Chivu va începe să pregătească meciul cu Fiorentina de duminică, 25 octombrie, ora 13:30, din Serie A. Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT și pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.