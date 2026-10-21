Ziua de marți, 20 octombrie, a adus în prim-plan cel mai interesant meci din „Faza Ligii” UEFA Champions League. PSG, campioana Europei, a dat peste o Barcelona într-o formă stelară.

Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League

După ce PSG a condus la pauză, Barcelona a dat semne de revenire în actul secund, însă parizienii au fost cei care s-au impus, scorul final arătând 4-2.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 21 octombrie, Cristi Pintea i-a avut în studio pe Ciprian Marica și Robert Niță.

Cei doi au abordat și partida serii din UEFA Champions League. Ciprian Marica a mărturisit că nu se aștepta ca PSG să se impună, în condițiile în care Barcelona venea într-o formă excelentă pe „Parc des Princes”. Fostul internațional s-a arătat încântat totuși de jocul prestat de cele două formații.

„E adevărat că Barcelona avea o medie de 4 goluri pe meci și nimeni nu se aștepta la Paris. Sigur, e campioana Europei, dar întâlnea Barcelona într-o formă excelentă.

Ei bine, asta înseamnă fotbal de calitate și mai frumos e atunci când alegi să îl și joci. Mă gândeam înainte cum va aborda Enrique și PSG acest meci, cu o echipă în formă. Mă gândeam dacă o va lăsa pe Barcelona și va folosi contra-atacul. Nu, tată! Au ales să joace fotbal și să își impună jocul!”, a declarat Ciprian Marica.