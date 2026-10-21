VIDEO EXCLUSIV Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League: „Fotbal de calitate!” + comparația cu Nadia Comăneci

Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League: „Fotbal de calitate!” + comparația cu Nadia Comăneci Liga Campionilor
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ciprian Marica a analizat partida dintre PSG și Barcelona.

TAGS:
Ciprian Maricavoyo sport liveBarcelonaPSG
Din articol

Ziua de marți, 20 octombrie, a adus în prim-plan cel mai interesant meci din „Faza Ligii” UEFA Champions League. PSG, campioana Europei, a dat peste o Barcelona într-o formă stelară.

Ciprian Marica, încântat după meciul serii din Champions League

După ce PSG a condus la pauză, Barcelona a dat semne de revenire în actul secund, însă parizienii au fost cei care s-au impus, scorul final arătând 4-2.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 21 octombrie, Cristi Pintea i-a avut în studio pe Ciprian Marica și Robert Niță.

Cei doi au abordat și partida serii din UEFA Champions League. Ciprian Marica a mărturisit că nu se aștepta ca PSG să se impună, în condițiile în care Barcelona venea într-o formă excelentă pe „Parc des Princes”. Fostul internațional s-a arătat încântat totuși de jocul prestat de cele două formații.

„E adevărat că Barcelona avea o medie de 4 goluri pe meci și nimeni nu se aștepta la Paris. Sigur, e campioana Europei, dar întâlnea Barcelona într-o formă excelentă.

Ei bine, asta înseamnă fotbal de calitate și mai frumos e atunci când alegi să îl și joci. Mă gândeam înainte cum va aborda Enrique și PSG acest meci, cu o echipă în formă. Mă gândeam dacă o va lăsa pe Barcelona și va folosi contra-atacul. Nu, tată! Au ales să joace fotbal și să își impună jocul!”, a declarat Ciprian Marica.

  • Ciprian marica voyo sport live 2
×
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
ÎNAPOI LA ARTICOL

Comparația fabuloasă cu Nadia Comăneci

Pus să ofere câte o notă celor două formații, Ciprian Marica i-a acordat 9 lui PSG, iar Barcelona a primit calificativul 7. Într-o eleganță care îl definește, Marica a expus că doar Nadia Comăneci poate primi nota 10, acesta făcând o paralelă cu Jocurile Olimpice din 1976.

„E clar că Barcelona are probleme mari pe defensivă, acolo unde nu prea îi atacă nimeni. Când dau de echipe care fac pressing, apar greșelile... Și ce greșeli am văzut aseară în apărarea Barcelonei! Au fost jucători de zeci de milioane de euro care și-au pierdut omul.

Da, are Luis Enrique jucători la dispoziție cu care să joace așa, dar are și Barcelona, doar că are lacunele ei. Trebuie să îți pui în valoare calitățile pe care le ai. I-aș da nota 9 meciului de aseară! Un 9 pentru Luis Enrique și un 7 pentru Barcelona. 10 are doar Nadia!”, a mai spus Ciprian Marica.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Șefa unui magazin din Spania, concediată după 8 ani pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere. Ce a decis instanța
Șefa unui magazin din Spania, concediată după 8 ani pentru că ascundea produse la reducere ca să le cumpere. Ce a decis instanța
ARTICOLE PE SUBIECT
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Vestea bună primită de Sorana Cîrstea, în ciuda eliminării suferite în optimile turneului WTA de la Ningbo
Vestea bună primită de Sorana Cîrstea, în ciuda eliminării suferite în optimile turneului WTA de la Ningbo
Fosta vedetă al lui Napoli a semnat cu o echipă din liga a treia portugheză!
Fosta vedetă al lui Napoli a semnat cu o echipă din liga a treia portugheză!
ULTIMELE STIRI
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
Lamine Yamal ratează Balonul de Aur după PSG - Barcelona 4-2? Și-a ales favoritul: „Îl va lua”
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a caracterizat în două cuvinte pe Luca Niculescu, noul premier al României

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Federația a numit noul selecționer după cele 4 înfrângeri din Nations League: „Îi dorim mult succes”

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Răzvan Burleanu a luat decizia finală în cazul lui Gică Hagi

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Au bătut palma! Gigi Becali s-a înțeles cu jucătorul, iar mutarea se face în această iarnă

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Echipa din Superliga a rămas fără sponsori: „Nu mai dă nimeni bani la fotbal”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”

Spaniolii au găsit vinovatul după PSG - Barcelona 4-2: ”Extrem de slab. Prost. Nota 4!”



Recomandarile redactiei
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
După accidentarea groaznică a lui Kvaratskhelia, L'Équipe a făcut anunțul despre Balonul de Aur
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
Cristi Chivu, declarație în forță înainte de Inter - Șahtior
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Ciprian Marica și Robert Niță, invitații lui Cristi Pintea ACUM la VOYO SPORT LIVE
Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB
Ciprioții s-au lămurit în cazul lui Florin Tănase, la aproape două luni după plecarea de la FCSB
Alte subiecte de interes
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Nicolae Dică i-a găsit postul lui David Miculescu la FCSB: „Pe el l-aș pune acolo!”
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Ciprian Marica l-a taxat pe Gigi Becali, după ce FCSB a ieșit din Champions League: "Nu știu de ce are boala asta"
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
Florin Gardoș și Cristi Pulhac, invitații lui Cristian Pintea la VOYO Sport Live (VOYO SPORT 1)
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
”Vintage, old school”. Lobonț și Niță au comentat la VOYO SPORT LIVE postarea lui Tavi Popescu după FCSB - Botoșani 3-2
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
Se face transferul lui Ilkay Gundogan! Toate detaliile
CITESTE SI
Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

stirileprotv Proprietarul unui BMW M3 a turnat alcool în rezervor pentru a trece inspecția tehnică. „Emisiile scad aproape la zero”

Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

stirileprotv Mesajul Kievului după ce Trump a cerut schimbarea lui Zelenski. SUA au ajuns să spună că Rusia vrea pace, iar Ucraina război

Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

stirileprotv Cum vede presa de la Moscova noul Guvern de la București. Ce notează agenția TASS despre premierul Luca Niculescu

ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

stirileprotv ANIMAȚIE. Cum a ajuns microbuzul cu 26 de oameni să intre în remorca unui camion, în Buftea. Doi pasageri au murit pe loc

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!