În ultimul sezon al carierei, românca traversează cea mai bună formă.
LIVE TEXT Sorana Cîrstea - Sara Bejlek, 19:35, în primul tur la Wimbledon
Sorana Cîrstea (18 WTA) ia parte la ultimul Wimbledon din cariera sa.
Sorana se duelează cu jucătoarea din Cehia, Sara Bejlek (45 WTA), în turul inaugural al turneului de la Wimbledon.
Românca este văzută drept favorită în duelul cu Bejlek. Sorana Cîrstea a devenit campioană la Cleveland și la Cluj și a avansat până în sferturile turneului de la Roland Garros, în timp ce rivala sa a avut parte de o accidentare la braț, care a scos-o din ritm în ultima perioadă.
Este primul meci direct între Sorana Cîrstea și Sara Bejlek, jucătoarea cu 16 ani mai tânără decât românca.
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