LIVE TEXT Sorana Cîrstea - Sara Bejlek, 19:35, în primul tur la Wimbledon

Sorana Cîrstea - Sara Bejlek, 19:35, în primul tur la Wimbledon Tenis
SPORT.RO
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Sorana Cîrstea (18 WTA) ia parte la ultimul Wimbledon din cariera sa.

TAGS:
WimbledonSorana CirsteaSara Bejlek
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În ultimul sezon al carierei, românca traversează cea mai bună formă.

Sorana Cîrstea - Sara Bejlek, 18:55, în primul tur la Wimbledon

  • Sorana cirstea aeroport
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Sorana se duelează cu jucătoarea din Cehia, Sara Bejlek (45 WTA), în turul inaugural al turneului de la Wimbledon. 

Românca este văzută drept favorită în duelul cu Bejlek. Sorana Cîrstea a devenit campioană la Cleveland și la Cluj și a avansat până în sferturile turneului de la Roland Garros, în timp ce rivala sa a avut parte de o accidentare la braț, care a scos-o din ritm în ultima perioadă.

Este primul meci direct între Sorana Cîrstea și Sara Bejlek, jucătoarea cu 16 ani mai tânără decât românca. 

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