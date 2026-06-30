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Sorana se duelează cu jucătoarea din Cehia, Sara Bejlek (45 WTA), în turul inaugural al turneului de la Wimbledon.

Românca este văzută drept favorită în duelul cu Bejlek. Sorana Cîrstea a devenit campioană la Cleveland și la Cluj și a avansat până în sferturile turneului de la Roland Garros, în timp ce rivala sa a avut parte de o accidentare la braț, care a scos-o din ritm în ultima perioadă.

Este primul meci direct între Sorana Cîrstea și Sara Bejlek, jucătoarea cu 16 ani mai tânără decât românca.