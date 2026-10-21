Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia

Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia Superliga
SPORT.RO
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Neluțu Varga a reacționat după ce Marius Șumudică a amenințat că pleacă de la CFR Cluj.

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Este bine cunoscut faptul că CFR Cluj trece printr-o perioadă sensibilă din punct de vedere financiar. Clubul a intrat în insolvență după ce a părăsit cupele europene. Mai mult decât atât, echipa a avut mai multe interdicții la transferuri.

Neluțu Varga, reacție fără ocolișuri după ce Șumudică a amenințat cu demisia

În speranța că problemele financiare nu vor afecta și partea sportivă, Neluțu Varga a decis să îl numească pe Marius Șumudică pe banca tehnică, după ce mandatul lui Antonio Folha a fost unul mult sub așteptări.

Rezultatele au fost bune, însă înfrângerea cu UTA l-a supărat pe „Șumi”. Tehnicianul a amenințat inclusiv cu demisia, acesta fiind dezamăgit de prestația elevilor săi.

Întrebat despre această speță, Neluțu Varga a transmis că antrenorul se bucură de încrederea conducerii, iar supărarea sa este doar la nivelul lotului. Patronul ardelenilor e conștient că anul acesta este unul greu, însă e optimist că Marius Șumudică va reuși să redreseze corabia.

„Nu e supărat pe noi, pe conducere. Nu la noi s-a referit, ci la jucători. A vrut să-i trezească, să nu-i lase să se relaxeze. Din partea mea are tot sprijinul. 

Am vorbit cu el, am lămurit că nu la noi s-a referit. Noi îl susținem și avem încredere în el. Eu sunt conștient că e un an greu, un an de tranziție. Vrem doar să obținem o clasare cât mai bună.

Dar îl sprijin total pe Șumudică, pentru că am încredere în calitățile lui. Și între timp lucrez din greu să rezolv toate problemele, ca el să aibă cea mai bună echipă”, a declarat Neluțu Varga, potrivit GSP.

Cifrele mandatului lui Marius Șumudică

CFR Cluj, în urma înfrângerii cu UTA, ocupă locul 9 în clasament, cu 16 puncte acumulate. Marius Șumudică s-a aflat pe bancă în 10 rânduri, iar cifrele dau motive de speranțe: 5 victorii, o remiză și 4 înfrângeri.

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