Balonul de Aur 2026 | Kvaratskhelia ar putea lipsi de la gala din Londra

Kvaratskhelia a suferit o ruptură la nivelul ligamentelor încrucișate în timpul duelului PSG - Barcelona 4-2, disputat marți seară, în Champions League. Fotbalistul din Georgia a părăsit terenul după 59 de minute, iar o zi mai târziu a fost făcut public diagnosticul crunt.

"Nu a trecut mult timp, dar întrebarea asta nu-mi dă pace: 'De ce eu?'. Probabil că nu am lăsat nimic la voia întâmplării; m-am pregătit pentru acest meci mai bine ca niciodată. Credeam că sunt pregătit pentru orice, dar nu și pentru asta.

Sunt pregătit să muncesc în lunile care urmează, printre dureri și lacrimi. Nu vă voi dezamăgi; vă promit că nu voi irosi nicio clipă. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere. Ne revedem curând!", a fost mesajul emoționant transmis de Kvaratskhelia, după ce a aflat că nu va mai putea juca în acest sezon.

Ziarul francez L'Équipe scrie că accidentarea lui Kvaratskhelia i-ar putea da planurile peste cap și în ceea ce privește Balonul de Aur. Georgianul ar putea lipsi de la marele eveniment de la Londra, programat luni seară.

PSG a refuzat să ofere un răspuns referitor la posibila absență a lui Kvaratskhelia, în timp ce L'Équipe scrie despre gruzin că este "unul dintre favoriții la câștigarea celui mai prestigios premiu individual, alături de colegii Ousmane Dembélé și Fabian Ruiz".

În sezonul trecut, unul în care PSG a cucerit un nou trofeu Champions League, Kvaratskhelia a contribuit cu 19 goluri și 11 pase decisive în cele 48 de partide jucate.